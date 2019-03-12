شعلة الأمل تجوب مواقع بارزة في دبي لليوم الثاني على التوالي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

واصلت شعلة الأمل رحلتها، في دبي، حيث انطلقت فعالياتها من منطقة برج العرب، بحضور حشد من الجماهير، لتزور مواقع بارزة في دبي لليوم الثاني على التوالي.

وعلى غرار اليوم الأول لاحتفالية «شعلة الأمل»، ازدانت معالم دبي بزيارة الشعلة، وسط مشاهد مبهجة، طافت خلالها عدداً من المناطق الحيوية، بداية من باتلانتيس جزيرة النخلة، مروراً بحي دبي للتصميم الذي يعد أحد مشروعات التطور العمراني الضخمة، والمخصص لعالم الأزياء والموضة، ومن ثم برواز دبي، حيث جرى التقاط صور تذكارية للشعلة، على محيط البرواز الذي يوفر تأمل مناظر بانورامية مذهلة تكشف جمال دبي، مروراً بشبكة الإذاعة العربية، واستوديوهات «إم بي سي»، حيث تحدث الرياضيون عن أهمية الأولمبياد الخاص، وأثره في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، ودبي فيستفال سنتر، انتهاءً بمحطة الختام في القرية العالمية.

وشهد مرور «شعلة الأمل» بدبي فيستفال سنتر تنظيم احتفالية خاصة، بحضور نائب مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، العقيد جمعة سالم عبيد بن سويدان، ومدير إدارة الفعاليات والمواكب بشرطة دبي، المقدم عبدالله عتيق الكاش، ومدير مراكز التسوق في مجموعة الفطيم ستيفين كليفرت، والضابط بسباق الشعلة لرجال الشرطة أريكس كادويل.

وستصل شعلة الأمل اليوم إلى الظفرة، وبعدها إلى العاصمة أبوظبي، لتختتم جولتها في حفل الافتتاح الرسمي 14 الجاري.