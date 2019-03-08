سائقة هندية تدفع 110 آلاف درهم للمنافسة في رالي دبي

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت سائقة الدراجات النارية، بطلة الهند، إيشواري بيساي، عن أن ظهورها الأول في رالي دبي الدولي، الذي ينطلق صباح اليوم، بلغت كلفته 30 ألف دولار (110 آلاف درهم)، مشيرة إلى أنها أول سائقة هندية تنافس في الرالي العريق، الذي يعد الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية (كروس كونتري)، والجولة الافتتاحية فن بطولة العالم للدراجات النارية، ويمتد في صحراء القدرة في دبي بمراحل خاصة تبلغ 407 كيلومترات، قبل أن يسدل الستار عليه مساء غدٍ.

وقالت بيساي (20 عاماً) لـ«الإمارات اليوم»، إن: «خوض تحدي صحراء الإمارات وتلالها الرملية التي اختبرها للمرة الأولى في ظل منافسة نخبة دراجي العالم، كان وراء حرصي برفقة فريقي على القدوم مبكراً إلى دبي، وإقامة العديد من التجارب التي امتدت طوال الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كلفة المشاركة إلى 30 ألف دولار».

وأوضحت بيساي أن: «طموح حصد نقاط ثمينة في رالي دبي في افتتاح بطولة العالم للدراجات النارية، كان وراء القدوم مبكراً، وارتفاع كلفة المشاركة، خصوصاً أن الرالي يشهد سنوياً مشاركة النخبة، سواء في بطولتي العالم للراليات الصحراوية للسيارات، أو على صعيد سباقات الـ(باها) للدراجات النارية، بالصورة ذاتها التي تسجلها النسخة الحالية، بوجود بطل العالم للموسم الماضي، الدراج الإماراتي محمد البلوشي، الساعي لتكرار فوزه هنا في دبي، الذي منحه صدارة البطولة، والاستمرار في الحفاظ على هذه الصدارة بخوضه بقية جولاتها، والسير قدماً نحو حصد لقب بطل العالم». وأضافت: «أفتخر بكوني أول سائقة هندية تنافس في رالي دبي العريق، وأتطلع للاستفادة من الخبرات المكتسبة من هذا الرالي، بغض النظر عن النتائج، لكونها تجربتي الأولى على هذه النوعية من المسالك الصحراوية، والأولى لي في جولات بطولة العالم منذ تعرضي لحادث أليم العام الماضي في سباق (باها) أراغون في إسبانيا، أسفر عن تمزق في البنكرياس».

وتعد بيساي، المنحدرة من مدينة بينغالورس، أول رياضية هندية تنجح في الفوز بخمسة سباقات وطنية وألقاب راليات في بلادها، قبل أن تنخرط، العام الماضي، في تجربة أولى على صعيد إحدى جولات بطولة العالم، بالمشاركة في رالي أراغون الإسباني، الذي تعرضت خلاله لحادث كاد أن ينهي مسيرتها الرياضية، قبل أن تتعافى وتعود مجدداً إلى بطولة العالم من بوابة رالي دبي.

بيساي فازت بـ 5 سباقات وألقاب راليات في بلادها.