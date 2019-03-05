المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رونالدو

وافق لاعب الوصل، البرازيلي رونالدو مينديز، للمرة الأولى، على التصريح إلى وسائل الإعلام قبل مواجهة «الإمبراطور» والنصر السعودي، وذلك بعدما تعلم اللغة الإنجليزية بعد أربعة مواسم له في دوري الخليج العربي.

عبدالهادي

قال مصدر بنادي الوحدة إن لاعب ارتكاز وسط الفريق، ناصر عبدالهادي، تلقى عرضاً من نادي الوصل للانتقال إليه في الصيف المقبل، ودخل عبدالهادي فترة الستة أشهر مع الوحدة في شهر يناير الماضي، ولم يتحدد بعد موقفه من تجديد تعاقده مع الوحدة من عدمه.

إعارة

تتجه النية لدى إدارة عجمان لتمديد إعارة المهاجم النيجيري ستانلي من نادي القادسية السعودي لمدة موسم آخر، بعد نجاحه اللافت هذا الموسم، إذ ينتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركاً من جانب الإدارة في هذا الخصوص، بعد أن أبدى اللاعب رغبة في البقاء.