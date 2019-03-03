منصور بن محمد يتوِّج الدرّاج السلوفيني روغليتش بطلاً لـ «طواف الإمارات»

المصدر: سيد مصطفى ومحمد أبوإسماعيل - دبي

توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، السلوفيني بريموز روغليتش، دراج فريق جامبو فيسما الهولندي، بطلاً للنسخة الأولى لطواف الإمارات، الذي أقيم على سبع مراحل، وكانت مرحلته الختامية أمس في دبي، بمنطقة سيتي ووك.

وتصدر الدراج السلوفيني الترتيب العام للسباق بزمن 26:27:29 ساعة، وحل ثانياً الإسباني أليخاندرو فالفيردي دراج فريق موفيستار بفارق 31 ثانية، ثم الفرنسي ديفيد غودو في المركز الثالث بفارق 44 ثانية، والألماني إيمانويل بوشمان من فريق بورا في المركز الرابع بفارق 56 ثانية. وحصل الآيرلندي دانيال مارتن من فريق الإمارات على المركز السابع، بفارق دقيقة واحدة و11 ثانية.

حضر مراسم تتويج الفائزين نائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير، وأمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة سعيد حارب، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة عارف العواني، وأمين عام مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، ورئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات الهوائية أسامة الشعفار، وممثلو المؤسسات والشركات الراعية للطواف.

في المقابل، توج بلقب المرحلة الأخيرة، التي انطلقت من حديقة سفاري دبي الساعة الواحدة بعد الظهر، الآيرلندي سام بينت من فريق بورا الألماني بزمن 3:17:51 ساعات، وجاء الكولمبي فيرناندو غافيريا من فريق الإمارات في المركز الثاني، والأسترالي كاليب إيوان، دراج فريق لوتو سودال البلجيكي في المركز الثالث.

وبنهاية المراحل السبع، حصل روغليتش على القميص الأحمر، الذي يمنح لمتصدر ترتيب الزمن برعاية «طيران الإمارات»، فيما انتزع الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كويك ستيب البلجيكي القميص الأخضر لمتصدر ترتيب النقاط برعاية «أدنوك»، وحافظ الروسي كوريانوف دراج فريق غازبروم الروسي على القميص الأسود الخاص بالسرعة برعاية «طيران أبوظبي»، وتوّج الفرنسي ديفيد غودو بالقميص الأبيض لأصغر متسابق برعاية «نخيل».

وعلى صعيد الفرق، تصدر فريق بورا هانزغرو الألماني الترتيب العام بزمن 78:52:35 ساعة، وجاء فريق الإمارات في المركز الثاني بـ78:53:10 ساعة، وفريق أستانا الكازاخستاني ثالثاً بـ78:58:21 ساعة.

في جانب آخر قال الحكم الإماراتي عبدالله الحوسني، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الطواف شهد وجود ثلاثة حكام إماراتيين هم بالإضافة إليه، الحكمان سيف الشرقي وعلي سيف، وهم من أبرز الحكام على مستوى العرب، وتتم الاستعانة بهم في طوافات عربية، كما يوجد ثلاثة من إيطاليا، وحكم من نيوزلاندا، وحكمة من إيطاليا، إضافة إلى الحكم العام للطواف من فرنسا».

وتمنى الحوسني أن تشهد النسخ المقبلة وجود حكام إماراتيين أكثر بوجود خمسة أو ستة حكام، لاكتساب خبرات إضافية، خصوصاً أن البطولة تقام على أرض الإمارات، وأوضح الحكم الدولي الإماراتي أن طواف الإمارات يكون فيه الحكم العام ثابتاً، بينما يتم تغيير كل الحكام الآخرين بين المراحل المختلفة، بين حكم ثانٍ وحكم ثالث، لاختلاف المراحل.

واستطاع الطواف، الذي أقيمت نسخته الأولى هذا العام، بعد النجاحات الكبيرة لطوافات دبي وأبوظبي والشارقة في السنوات الماضية، أن يستقطب أبرز الفرق ونجوم لعبة الدراجات في العالم، وبات أحد أبرز الأحداث المعتمدة من الاتحاد الدولي للدراجات.

مطر الطاير: استقطاب أقوى الفرق يؤكد الثقة العالمية بالطواف والقدرات التنظيمية الإماراتية

قال نائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير، أن دعم القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي جعل الدولة في الصدارة على مستوى نشر ممارسة الرياضة واستضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، كما أكد أن رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي أثمرت عن إطلاق طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية، الذي اختتم أمس.

وتابع في تصريحات صحافية: نجاح طواف الإمارات في استقطاب أقوى الفرق العالمية منذ نسخته الأولى يؤكد ثقة الفرق العالمية في الطواف، وفي القدرات التنظيمية الإماراتية التي نجحت في اختيار مسارات متنوعة تضمن للمشاركين المرور بأجمل المناطق وأكثرها تنوعا، كما تضمن لهم التنافس القوى للجميع سواء الدرّاجين الذين يتميزون بالقوة في المراحل الجبلية أو المراحل السريعة في الطرق الحديثة أو قوة التحمل في المسارات الصحراوية.

مرحلة الظفرة.. جديد «نسخة 2020»

كشف أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، عن أن مرحلة الظفرة ستكون جديد نسخة 2020. وقال في تصريحات صحافية:

«الطواف الجديد ولد نتيجة خبرات متراكمة من تنظيم ثلاثة طوافات»، مشيراً إلى أن التجربة نجحت بامتياز.

وأوضح أن طواف العام المقبل سيبدأ الإعداد له من الآن، بعد دراسة التقرير المعد من اللجنة المنظمة لبحث تطوير أكثر في المستقبل، مشيراً إلى أن النسخة المقبلة ستلقي بالضوء، أيضاً، على منطقة الظفرة في أبوظبي، لمشاهدة التطور الكبير في هذه المنطقة.

تصدر روغليتش الترتيب العام للسباق بزمن 26:27:29 ساعة، وحل ثانياً الإسباني أليخاندرو فالفيردي دراج فريق موفيستار، ثم الفرنسي ديفيد غودو في المركز الثالث.