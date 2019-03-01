حفل ختام مميز لبطولة فزاع الدولية الـ 11 لألعاب القوى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أُسدل الستار عن بطولة فزاع الدولية الـ11 لألعاب القوى الجائزة الكبرى دبي 2019، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في مقر نادي دبي لأصحاب الهمم، بعد أربعة أيام من المنافسات القوية، تخللتها الروح الرياضية السامية للاعبين، والمنافسة الشريفة والتحدي المشروع، والإصرار والعزم على الفوز، بالإضافة إلى الروح الجماعية للقائمين والعاملين في البطولة لتشكل لوحة فسيفسائية أبهرت العالم عنوانها فزاع.

وأقيم حفل ختام مميز على ملعب المنافسات، حضره رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، ورئيس اللجنة الآسيوية البارالمبية، ماجد العصيمي، ورئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية عضو اللجنة البارالمبية الدولية، محمد فاضل الهاملي، وأمين عام اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين، ذيبان المهيري، ومدير رفاهية الموظفين في هيئة مياه وكهرباء دبي، مانع الكندي.

وشكر بالرقاد في كلمته كل المنتخبات واللاعبين المشاركين، واللجان المنظمة والمتطوعين والرعاة، على كل الجهود التي بذلت لإنجاح البطولة، كما أثنى بالرقاد على دور القيادة في دعم رياضة أصحاب الهمم، وتوجه المجتمع باحتضان هذه الفئة من المجتمع.

وتم توزيع جوائز قيمة على اللاعبين المشاركين لرسم البسمة على وجوههم وإدخال السعادة إلى نفوسهم، كما هي عادة الإمارات والإماراتيين الذين لا يفوّتون فرصة لإبراز تسامحهم وعطائهم وكرمهم.

الدورة استمرت

أربعة أيام، وتخللتها

منافسات قوية

وجوائز قيمة للأبطال

والمشاركين.