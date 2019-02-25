فريق «دو» يتفوق على 1100 موظف في شركات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصد فريق شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، المركز الأول في المجموع العام خلال النسخة الأولى لدورة الألعاب الرياضية للشركات، التي اختتمت أول من أمس، ضمن المبادرات التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، ونظمتها شركة كوربوريت سبورتس بدعم من مجلس دبي الرياضي.

وشارك في الحدث الذي رفع شعار «عام التسامح» أكثر من 1100 موظف وموظفة من 47 جنسية مختلفة يمثلون عدداً كبيراً من الشركات الخاصة في الفعاليات التي أقيمت على مدار يومين وشملت 18 مسابقة فردية وجماعية، تنافسوا على مرافق ومنشآت المدرسة السويسرية في دبي.

وفي ختام المنافسات قام الرئيس التنفيذي لشركة كوربوريت سبورتس، الجهة المنظمة للدورة، محمد الحصري، ومدير إدارة الدعم المؤسسي في مجلس دبي الرياضي، صالح المرزوقي، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى والحاصلين على جوائز التميز في المنافسات الرياضية، إلى جانب تكريم الجهات الراعية.

ونالت «دو» جائزة التميز التي قدمت للشركة التي شاركت بأكبر عدد من الموظفين في البطولة بوجود أكثر من 100 موظف منها، وذلك تعبيراً عن الالتزام والتركيز تجاه صحة موظفيها، فيما نال فريق مجموعة بوسطن للاستشارات على جائزة الروح الرياضية، إلى جانب تكريم فريق بنك دبي الإسلامي الذي حقق أفضل نتائج لفريق ضم أقل من 20 موظفاً.

كما قامت اللجنة المنظمة بتكريم الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في المسابقات الفردية والجماعية، وأفضل اللاعبين في المنافسات المختلفة.

وأثنى محمد الحصري، على نجاح النسخة الأولى من دورة الألعاب الرياضية للشركات، مؤكداً أن هذا النجاح يعطي دافعاً كبيراً من أجل مواصلة المشوار نحو نسخة أخرى من البطولة في العام المقبل.

وقال الحصري للصحافيين: «فكرة إقامة البطولة جاءت منذ فترة طويلة، لتشجيع الموظفين في الشركات الخاصة على ممارسة الرياضة من خلال برامج رياضية كبيرة تسهم في تطوير أداء عملهم».

وأضاف: «أتمنّى أن يكون الحدث قد خرج بالصورة التي تليق بجهود القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ودورهم الكبير والرائد في دعم الرياضة بمختلف أنواعها ولجميع فئات المجتمع».

وأشاد الحصري بدعم مجلس دبي الرياضي للحدث، مؤكداً أنه بمجرد عرض الفكرة عليهم قاموا بتشجيعنا وتقديم كل أشكال الدعم لخروج هذا الحدث بالصورة التي تليق بدبي كواجهة رياضية عالمية، وكواحدة من أهم المدن التي تهتم بصحة الإنسان وسعادته.

وأوضح: «لقد بدأنا التحضيرات للحدث قبل عام وقمنا بالتواصل مع أصحاب الخبرة في هذا المجال، ومن ثم تم تكوين فريق عمل مميز افتخر به من أجل تحقيق إنجاز كبير بالوصول إلى هذا العدد من المشاركين الذي تجاوز 1100 موظف من مختلف الجنسيات والشركات، تنافسوا من خلال 18 لعبة مختلفة ما بين الجماعية والفردية».

وفي ما يتعلق بربط الحدث بالعمل الإنساني من خلال التبرع لمرضى السرطان، قال الحصري: «تمنيت أن يكون لهذا الحدث تأثير إيجابي آخر وكانت الفكرة دعم المرضى، حتى يشعر المشاركون في المنافسات بأنهم يقدمون عملاً انسانياً بجانب ممارستهم للرياضة، وقد لاقت الفكرة الإعجاب من الجميع».

وعن إقامة الحدث في إحدى المدارس وليست الأندية

قال: «المدرسة التي اخترنا أن يقام فيها الحدث أعرفها منذ ثلاث سنوات، وهي رائعة للغاية ولديها ملاعب مميزة، بالإضافة إلى وجود مسرح خاص بها، ما يعطي الفرصة لإقامة محاضرات صحية خلال فعاليات البطولة».

وكشف الحصري عن «أنه بدأ عمله في دولة الإمارات منذ 18 عاماً وتحديداً في 2001، حيث كوّن أول نشاط تجاري في دبي. بعد أن قدمت من سورية لتكون مدينة الأحلام دبي محطتي نحو العالمية في مجال خدمات الطائرات الخاصة، حيث ارتفع عدد موظفي الشركة من 20 موظفاً إلى 500 مقسمين ما بين 150 في دبي و350 حول العالم بمختلف فروع الشركة، فقد وجدت البيئة الحاضنة في دبي التي تساعد على إبراز واحتضان الكفاءات العالية ومساعداتهم على تقديم أعمالهم بما يخدم العالم والبشرية على السواء».