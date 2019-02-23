«مبادلة» الداعم الرسمي لـ «طواف الإمارات 2019»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّعت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» اتفاقية شراكة مع «طواف الإمارات 2019»، لتصبح بموجبها الداعم الرسمي للسباق العالمي الوحيد الذي يقام في الشرق الأوسط، ضمن أجندة السباقات العالمية للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وينطلق غداً ويستمر حتى الثاني من مارس المقبل.

وجرى توقيع الاتفاقية بمقر «مبادلة» من قبل أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف حمد العواني، وحميد عبدالله الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في «مبادلة».

ووفقاً للاتفاقية ستدعم «مبادلة» الطواف بكل مراحله التي ترمز للإمارات السبع وشعار الحدث الموحد، حيث ستُقام المراحل الثلاث الأولى في إمارة أبوظبي والرابعة في إمارة دبي مروراً بالشارقة ورأس الخيمة، والخامسة في إمارة الشارقة مروراً برأس الخيمة والفجيرة، فيما تحتضن إمارة عجمان المرحلة السادسة مروراً بأم القوين ورأس الخيمة، وتُقام المرحلة السابعة والأخيرة في دبي، وتبلغ المسافة الإجمالية لطواف الإمارات 1.090 كلم مع ارتفاع يصل إلى 1500 متر، خصوصاً في المراحل الجبلية التي تشملها المراحل الثالثة والرابعة والسادسة.

وبموجب اتفاقية الرعاية قدمت «مبادلة» دعمها لسباقات طواف الإمارات المجتمعية التي تتألف من أربعة سباقات جرى ثلاثة منها في جزيرة الحديريات بأبوظبي والعين ودبي، فيما تبقى السباق الرابع والختامي الذي سيقام في الأول من مارس في رأس الخيمة، دعماً للتفاعل المجتمعي وحرصاً من «مبادلة» على تعزيز دور الرياضة كنمط للحياة المثالية.

في المقابل، قدمت «مبادلة» دعماً مهماً لبرنامج المدارس المصاحب لطواف الإمارات، الذي يمثل ورشاً تعليمية مدتها ساعة واحدة مخصصة لطلبة المدارس الذين تراوح أعمارهم من ثماني سنوات إلى 12 سنة، وذلك بهدف تعريفهم بتاريخ رياضة الدراجات الهوائية والفوائد الصحية لقيادة الدراجات واحتياطيات السلامة، بجانب تعريفهم بدور ومكانة طواف الإمارات.