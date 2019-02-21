قرعة تصفيات دورة ند الشبا الرياضية اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تُسحب في مجلس دبي الرياضي عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم، قرعة مسابقتي تصفيات كرة قدم الصالات والكرة الطائرة للنسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية، التي ينظمها المجلس خلال رمضان بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي. وسيتم خلال مراسم القرعة التي سيحضرها مدير الدورة ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية وممثلون عن الفرق المشاركة في الدورة، الإعلان عن تفاصيل التصفيات التي ستقام ابتداء من 25 فبراير الجاري. واعتمدت اللجنة المنظمة قائمة الفرق المشاركة في التصفيات بعد اختتام فترة التسجيل، حيث ضمت القائمة الرسمية للفرق المشاركة في تصفيات كرة القدم: الشاطئ، فكتوري، الذيابة، العبقري، الشباب، شباب العين، دبي، التسامح، الجوارح، المفاجأة، الحجل، والوطنية.

ويتأهل ستة فرق من التصفيات لخوض الأدوار النهائية خلال شهر رمضان (دور الثمانية)، إلى جانب حامل اللقب وصاحب المركز الثاني من النسخة الماضية.

وتضم قائمة الفرق المشاركة في تصفيات الكرة الطائرة سبعة فرق هي: الملكي، F3A، بن ثاني، المفاجأة، زعبيل، فهود زعبيل، والبركان، حيث سيتأهل خمسة منها للنهائيات التي ستقام بمشاركة ستة فرق؛ هي: فريق (إف3) بطل نسخة 2018 الذي تأهل تلقائياً للنهائيات بصفته حامل اللقب مع الفرق الخمسة المتأهلة.