ترشيح علي حميد لتكريمه في عيد الإعلاميين الرياضيين بالأردن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

صادق المكتب التنفيذي لجمعية الإعلام الرياضي، على إعادة الترشح لانتخابات الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، المقررة إقامتها في الأردن للصحافة الرياضية والتي ستجري خلال الفترة من 27 إلى 29 أبريل المقبل، حيث تجرى انتخابات لاختيار أعضاء الهيئة الإدارية، وتشمل رئيس الاتحاد ونائباً أول عن قارة آسيا، ونائباً أول عن قارة إفريقيا، وثلاثة نواب للرئيس يتم اختيارهم في أول اجتماع للجنة التنفيذية، بالإضافة إلى خمسة أعضاء وممثل فلسطين الدائم، وقرر المكتب التنفيذي التأكيد على الترشح، حيث يتم التشاور من أجل ترشيح بديل للزميل محمد البادع، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار، وسيعلن اسمه قريباً.

على صعيد آخر أثنت الجمعية على جهود الزميل الإعلامي علي حميد، الذي تقدم باستقالته من الجمعية لظروف خاصة قدرها رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي، وتمت الموافقة عليها، وقد وافق الجميع على ترشيحه لتكريمه بعيد الإعلاميين الرياضيين العرب الـ11 الذي سيقام على هامش انتخابات الجمعية العمومية بالأردن.