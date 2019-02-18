بطولة رأس الخيمة لمحترفي الجوجيتسو تنطلق الجمعة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

تنطلق منافسات بطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو يوم 22 الجاري، وستستمر منافساتها على مدار يومين في الصالة الرياضية بمنطقة رأس الخيمة التعليمية.

وتتيح البطولة للاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات المشاركة فيها، ليتنافسوا ضمن فئات الناشئين والكبار والأساتذة بمختلف ألوان الأحزمة، باستثناء الحزام الأبيض، إذ أوضحت اللجنة الفنية لاتحاد الإمارات للجوجيتسو أن البطولة هي أول بطولة ضمن البطولات التي أقامها الاتحاد التي لن تتضمن فئة الحزام الأبيض.

ويشهد اليوم الأول من البطولة منافسات اللاعبين (بدون بدلة) في جميع الفئات، فيما ستجرى في اليوم الثاني منافسات اللاعبين (بالبدلة) في جميع الفئات والأوزان. كما ستتوزع المنافسات على خمسة أبسطة، وسيقوم على تحكيمها 10 حكام.