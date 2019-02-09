الوحدة يدعو لعمومية طارئة لاتحاد الكرة

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

دعا نادي الوحدة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لأندية الدولة لبحث طرح الثقة في مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الحالي برئاسة مروان بن غليطة أو تجديد هذه الثقة وفقا لما تراه الجمعية العمومية ، على خلفية إخفاق المنتخب الوطني في الفوز ببطولة كأس أمم آسيا الأخيرة التي استضافتها الإمارات في الفترة من 5 يناير الماضي إلى الأول من فبراير الجاري وما تلاه من سخط جماهيري وغضب كبير للرأي العام في الوسط الرياضي برمته.

وطالب نادي الوحدة في بيان قوي أصدره أمس مجلس إدارة اتحاد الكرة بتوضيح الحقائق وملابسات ما دار في أروقة المنتخب الوطني لكرة القدم خلال الفترة التي سبقت التحضير لبطولة كأس أمم آسيا الإمارات 2019 ، وخلال فترة مشاركته في البطولة ، وإعلان كل الحقائق بشفافية تامة أمام الرأي العام وأسرة كرة القدم ، بما في ذلك الكشف عن العقوبات التي اتخذت تجاه بعض اللاعبين المقصرين إن وجدت وما إذا كانت هذه العقوبات رادعة أم لا.

وأكد نادي الوحدة في بيانه أن عقد جمعية عمومية طارئة لاتحاد كرة القدم لتجديد أو طرح الثقة في مجلس إدارة الاتحاد الحالي يبقى أمرا ملحا في الفترة الحالية ، بعد أن يتم عرض الحقائق كاملة وكشف كل ما دار في الكواليس في الفترة الماضية.

وأعرب نادي الوحدة عن أمله في يبادر مجلس إدارة الاتحاد في التجاوب مع هذا المطلب بالسرعة اللازمة ، حتى تتضح الصورة وتتضح حاله التسيب غير المسبوقة التي كان يعاني منها المنتخب طوال الفترة الماضية ، والتي تنم عن إهمال شديد و استهتار من قبل لاعبي المنتخب و الجهاز الفني و الإداري.

ويؤكد النادي أن الهدف من ذلك تصحيح الأوضاع وتهيئة بيئة صالحة للعمل في المستقبل.

وقال رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة أحمد الرميثي ل " الإمارات اليوم " إن البيان الصادر من مجلس إدارة نادي الوحدة يأتي في إطار المصلحة العامة التي يهدف من ورائها النادي النهوض بكرة القدم الإماراتية ، وقد قام النادي بواجبه في إطار ما يراه للمصلحة العامة، ودوره ينتهي عند هذا الحد ، وإذا كان هناك من ردود أو تعليقات فعلى أطراف أخرى القيام بها .