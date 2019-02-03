محمد بن راشد يشهد تتويج فرسان الإمارات في كأس خادم الحرمين للقـدرة والتحمّل

المصدر: دبي - وام

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، تتويج فرسان الإمارات أبطالاً في كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمّل، التي أقيمت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية.

وهنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على التنظيم الطيب للبطولة الدولية للقدرة في محافظة العلا، التي تأتي في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي، بما تضمنته «رؤية 2030» من أهداف طموحة له تؤكد عزم المملكة على تحقيق طفرة رياضية، أسوة ببقية المجالات التنموية على امتداد المملكة.

وتابع صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، جانباً من مراحل البطولة، التي تعدّ واحدة من أهم وأغلى البطولات على مستوى العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث رصدت اللجنة المنظمة التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، جوائز عينية ومالية قيمة للفائزين في البطولة.

وتوّج الفارس سالم حمد ملهوف، بلقب سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمّل، ممتطياً صهوة الجواد «بلاك ريدج أنديغو» لـ«إسطبلات إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 4.25.43 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس عبدالله غانم المري، على صهوة الجواد «وميض» لـ«إسطبلات إف 3»، مسجلاً زمناً وقدره 4.25.43 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس سيف أحمد المزروعي، على صهوة الجواد «رازور باك ميكانو» لـ«إسطبلات إم.آر.إم»، مسجلاً زمناً قدره 4.25.44 ساعات.

وشارك في البطولة أكثر من 200 فارس يمثلون 12 دولة، هي: مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، مصر، فرنسا، إيطاليا، الأردن، الكويت، عُمان، إسبانيا، السودان، الإمارات، الأوروغواي.

وأقيم السباق ضمن الفعاليات المقامة في «شتاء طنطورة» بمحافظة العلا، تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية، الذي تهدف من خلاله الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى تسليط الضوء على تراث المنطقة الأثرية، الذي يعود إلى آلاف السنين في شمال غرب المملكة، باعتبارها وجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.

يذكر أن السباق هو لفئة النجمتين المعترف به من الاتحاد الدولي للفروسية لمسافة 120 كلم على مدى أربع مراحل مرت عبر جبال العلا فائقة الجمال، وذلك وفق مسار تقني يمتد بين الصحراء والجبال، بمشاركة عشرات الفرسان من حول العالم.

حضر البطولة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنورة، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان، ورئيس اتحاد الإمارات للفروسية، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، ورئيس مجلس إدارة ميدان، سعيد حميد الطاير.

توّج الفارس سالم حمد ملهوف، بلقب سباق كأس خادم الحرمين الشريفين، ممتطياً صهوة الجواد «بلاك ريدج أنديغو» لـ«إسطبلات إم 7».