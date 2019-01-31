«الألعاب الحكومية» تدعو الجهات المشاركة إلى «حديقة الأعلام»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجهت اللجنة المنظمة لمسابقة «الألعاب الحكومية» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، دعوات المشاركة لمديري العموم للجهات الحكومية المحلية والاتحادية لحثهم على ترشيح فرقهم للمشاركة رسمياً في النسخة الثانية من المسابقة التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في دبي بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي.

وحفزت اللجنة المنظمة الجهات الحكومية على تنصيب الأعلام الرسمية لفرقها في حديقة الأعلام الخاصة بالألعاب الحكومية 2019 على شاطئ «كايت بيتش» بدبي، للإعلان عن قبولها خوض التحدي والدخول في المسابقة التنافسية التي تشهد خوض سلسلة من التحديات الذهنية والبدنية عبر مسارٍ حافل بالحواجز والمنافسات الشيقة. وعقب النجاح الذي حققته النسخة الأولى من الألعاب الحكومية العام الماضي، تعود مرة أخرى في نسختها الثانية خلال الفترة من 3-6 أبريل على شاطئ «كايت بيتش» تحت شعار «فريق واحد هدف واحد». وفي هذا الإطار، قال مدير الألعاب الحكومية مروان بن عيسى: «تستهدف الألعاب الحكومية تشجيع موظفي الجهات الحكومية في دولة الإمارات ومن حول العالم على خوض تحديات تنافسية متميزة، وتعكس المسابقة أهمية العمل الجماعي وروح الفريق الواحد في مواجهة وتخطي الصعاب، الأمر الذي يمر به الموظفون في حياتهم بشكل عام. ومن هذا المنطلق يجسد شعار المسابقة رمزاً يتخطى في تأثيره ما هو أبعد من المنافسات».

وأضاف بن عيسى: «ستشكل حديقة الأعلام فرصة مثالية لجميع الجهات الحكومية لتأكيد حماسها ورغبتها بالمشاركة في الألعاب الحكومية وسط دعمٍ جماهيري واسع، كما أنها ستقوم بدور بارز في تعزيز جهودنا الرامية إلى ترسيخ الإرث الفريد للألعاب الحكومية بين أوساط الجماهير، الذين نحثهم بدورنا على زيارة الحديقة والاطلاع عن كثب على الفرق التي تستعد لخوض غمار المنافسات».

وتمتد حديقة الأعلام الخاصة بالألعاب الحكومية على مساحة 31 متراً × 37 متراً، علماً بأن آخر موعد لرفع أعلام الجهات المشاركة هو 14 فبراير المقبل.