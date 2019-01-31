115 حالة قيد في «الميركاتو الشتوي» للاعبين

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلن اتحاد كرة القدم، أمس، غلق باب القيد في الانتقالات الشتوية للاعبين المحليين والأجانب عند الساعة الخامسة مساء في مقر الاتحاد بدبي. وأكدت عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، عائشة الطنيجي، في تصريحات صحافية، أن انتقالات يناير، التي انطلقت في 12 الجاري شهدت 115 حالة قيد واستبدال وإعارة وانتقال، فيما تم رفض 31 معاملة بسبب عدم استيفاء الشروط الخاصة بها، فيما شملت المعاملات 59 معاملة لأندية دوري الخليج العربي، و56 لأندية الدرجة الأولى.

وأضافت عائشة الطنيجي: «شهدت الأيام الأخيرة للانتقالات نشاطاً كبيراً من قبل الأندية، وفي اليوم الأخير فقط كانت هناك 29 معاملة تمت عبر النظام الإلكتروني الخاص باتحاد الكرة». وأشارت الطنيجي إلى أن النظام الإلكتروني الذي أغلق أوتوماتيكياً لم يقبل أي معاملة من قبل الأندية بعد انتهاء الزمن المحدد للقيد والتسجيل، مشيرة الى أن هناك فترة 21 يوماً للتسجيل بعد انتهاء الانتقالات الرسمية بشرط أن يكون اللاعب المعني حراً، وأن يكون عقده منتهياً قبل نهاية فترة القيد والتسجيل.