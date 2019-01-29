ثلاثية «الساموراي» تجبر كيروش على الاستقالة من تدريب إيران

المصدر: معاذ كمبال - العين

أعلن مدرب منتخب إيران، البرتغالي كارلوس كيروش، انتهاء مهمته رسمياً مع المنتخب الإيراني، إثر الخسارة أمس أمام اليابان 3- صفر، في الدور نصف النهائي لكأس آسيا (الإمارات 2019). وقال في مؤتمر صحافي إنه يتحمل مسؤولية ما حدث، رغم الجهود الكبيرة التي بذلت من اللاعبين لتخطي هذه المرحلة وبلوغ النهائي الذي كانوا يستحقونه، إثر المردود القوي في المباريات الماضية.

وكان المدرب السابق لريال مدريد يأمل في قيادة إيران إلى أول لقب قاري منذ 1976 في الإمارات، لكن اليابان سجلت ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، لتقصي فريق المدرب البرتغالي من البطولة.

وأوضح كيروش أنه ليس هناك الكثير ليقوله عن المباراة أمام اليابان، في ظل حالة الإحباط الكبيرة وسط اللاعبين والجماهير، وقال إن «المنافسة بين المنتخبين كانت كبيرة ومتساوية، وحتى اللحظة التي حدث فيها الخطأ غير المقصود، وتسبب في الهدف الأول، فإن الأمور تحولت إلى انكسار عاطفي على اللاعبين».

وتابع كيروش «شهدنا تمثيلية من اللاعب الياباني للحصول على ركلة الجزاء، وتوقعنا تراجع الحكم بعد مراجعة (الفيديو)، والشيء المؤسف أن الهدف الثاني تسبب في ضغوط سلبية في اللاعبين، الأمر الذي منح المنافس فرصة السيطرة على الملعب».

وأضاف: «عبرت عن آرائي خلال السنوات الماضية، ولا أعتقد بأن هناك أشخاصاً يريدون الاستماع إلى ما أقوله، خصوصاً بعد هذه المباراة، وبالنسبة لي فإنني فخور جداً بالرحلة التي خضناها معاً أنا وكل اللاعبين، لأنها كانت ممتعة للغاية، وهم يستحقون الوجود في النهائي».

قائد اليابان يفضّل مواجهة «الأبيض» في النهائي

قال قائد المنتخب الياباني، مايا يوشيدا، إنه يفضل مواجهة المنتخب الوطني الإماراتي في المباراة النهائية لأمم آسيا، لرغبته في لقاء المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، إضافة إلى رد الاعتبار بعد أن كان «الأبيض» قد أقصاهم من النسخة الماضية في 2015، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مواجهة البلد المستضيف ستعطي زخماً جماهيرياً للبطولة، متمنياً في الوقت نفسه التوفيق لمنتخب بلاده في المباراة النهائية.

شيوتاني: خوض النهائي الثاني في شهر واحد أمر رائع

أعرب لاعب المنتخب الياباني، توكاسا شيوتاني، عن سعادته الغامرة بالتأهل مع منتخب بلاده للمباراة النهائية لكأس آسيا، ما سيجعله يخوض مباراتين نهائيتين في شهر واحد، بعد أن كان قد ظهر في ديسمبر الماضي مع العين في نهائي مونديال الأندية.

وقال شيوتاني لـ«الإمارات اليوم»: «من حسن حظي أنني سأخوض مباراتين نهائيتين في ظرف شهر واحد، أتمنى أن تكون نتيجة النهائي هذه المرة في مصلحتي».