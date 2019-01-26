كأس اليد بين شباب الأهلي والشارقة في «النهائي الثالث»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يتجدد لقاء فريقي شباب الأهلي والشارقة لكرة اليد للنهائي الثالث على التوالي في الموسم الحالي، وذلك حين يحلان في السادسة والنصف مساء اليوم ضيفين على صالة راشد بن حمدان في نادي النصر، بحثاً عن لقب كأس نائب رئيس الدولة في نسختها الـ20، في مباراة يسعى من خلالها شباب الأهلي للدفاع عن لقبه للعام الماضي، ويتطلع إليها الملك لحصد ثالث ألقابه لموسم 2018-2019، عقب تتويجه بلقبي كأسي السوبر وبطولة الإمارات اللتين أقيمتا في سبتمبر ونوفمبر الماضيين.

وتسبق مباراة النهائي، وعلى الصالة ذاتها في الرابعة والنصف عصراً، لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، التي تجمع الجارين النصر والوصل.

ونجح فريقا شباب الأهلي والشارقة في بلوغ نهائي كأس نائب رئيس الدولة، بعد أن اعتليا صدارة فرق مجموعتيهما الأولى والثانية، وأكملاها منتصف الأسبوع الماضي بتخطيهما عقبة الدور نصف نهائي، عقب فوز شباب الأهلي على النصر «20-17»، وتحقيق الملك انتصاراً صعباً للغاية على الوصل «15-14».