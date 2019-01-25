رمسة آسيوية

المصدر: الامارات اليوم

العين

ارتدى إعلامي من كوريا الجنوبية «جاكيتاً» يحمل شعار نادي العين، موضحاً أنه ليس مشجعاً لـ«الزعيم»، ولكنه أعجبه شعار النادي، لذلك قام بشراء الجاكيت، مشيراً إلى أنه يحضر به جميع مباريات «محاربي التايجوك» في كأس آسيا.

«سوشي»

خطفت وجبة السوشي اليابانية الأضواء من الوجبات الأخرى، في المركز الإعلامي التابع لمجموعة الشارقة في بطولة كأس آسيا، بعدما تذوقها عدد كبير من الإعلاميين، وباتوا يطلبونها، حتى إن العرب نافسوا الإعلاميين اليابانيين على تناولها، ما استدعى ذلك مسؤولي المطعم التابع للمركز الإعلامي في الشارقة لزيادة الطلبات الخاصة بالسوشي.

قيرغيزستان

حظي منتخب قيرغيزستان، فور وصوله، أمس، إلى مطار ماناس في العاصمة القيرغيزية بشكيك، باستقبال الأبطال، في ظل حضور رسمي وجماهيري في استقبال البعثة، قبل التوجه بأعضاء المنتخب إلى ساحة ميدان «ألا توو» للاحتفاء بهم في حفل جماهيري كبير، وذلك عقب المستوى المشرّف الذي قدمه لاعبو قيرغيزستان في ظهورهم التاريخي الأول في بطولات كأس آسيا.