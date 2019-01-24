حمدان بن محمد يدعم الأولمبياد الخاص في أبوظبي من «دافوس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تأكيداً لدعمه للأولمبياد الخاص (الألعاب العالمية 2019) التي ستُعقد منافساتها تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أبوظبي، مارس المقبل، حرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على أن يضع على معصمه السوار المميز الخاص بالحدث العالمي الكبير خلال ترؤس سموه لوفد الدولة المشارك في الدورة الـ49 للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، كما ظهر إلى جوار سموه المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، البروفيسور كلاوس شواب، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، وهم يحملون السوار المميز بلونه الأحمر والدال على دعم الحدث الرياضي الضخم الذي سيستقطب أكثر من 7500 رياضي، ونحو 3000 مدرب يمثلون 192 دولة.