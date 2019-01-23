اليابانية نعومي أوساكا تشارك في «تنس دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اليابانية نعومي أوساكا، بطلة دورة الولايات المتحدة المفتوحة، مشاركتها في دولية دبي للتنس، التي تنطلق منافساتها 17 الشهر المقبل على استاد السوق الحرة في القرهود بدبي.

وتطمح أوساكا، التي عبرت إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة، والتي تجري منافساتها حالياً، لتقديم عرض أقوى في الملعب الذي شهد انطلاقتها إلى النجومية، عندما شقت طريقها بقوة إلى ربع نهائي تنس دبي 2018، وكانت حينها المصنفة 48 عالمياً، قبل أن توقف تقدمها الأوكرانية إلينا سفيتولينا.

ونجحت في بطولتها التالية «إنديانا ويلز» بإنزال الهزيمة بالمصنفة الأولى سيمونا هاليب، وأقصت الأميركية سيرينا ويليامز عن المنافسة في الدور الأول لـ«بطولة ميامي»، وبلغت نصف نهائي «بطولة نوتينغهام»، فيما تولت أنجليك كيربر، التي توّجت لاحقاً باللقب، مهمة إقصائها في ويمبلدون.

وأخفقت أوساكا خلال مشاركتها في ثلاث من بطولات أميركا الشمالية على أرضيات الصلبة في إحراز أي نتيجة تذكر، باستثناء فوزها بمباراة يتيمة، غير أنها سرعان ما فاجأت عالم التنس بعروضها القوية في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، التي توّجتها بانتزاع اللقب عقب تغلبها على سيرينا ويليامز في النهائي.