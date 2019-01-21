بيراميدز المصري يضم السوري عمر خربين.. وصفقة جديدة خلال 48 ساعة

المصدر: القاهرة-د.ب.أ

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز المصري، اليوم ضم السوري عمر خربين إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

وأعلن آل الشيخ التعاقد مع المهاجم خربين، من الهلال السعودي، عبر صفحته بموقع شبكة التواصل الإجتماعي (فيس بوك).

وذكر آل الشيخ عبر صفحته، قبيل الإعلان عن إتمام صفقة خربين، "سنعلن عن صفقة جديدة من صفقات بيراميدز خلال دقائق (صفقة خربين)... وخلال 48 ساعة صفقة أخرى!".

كذلك أنهى مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، التعاقد مع المهاجم الدولي النيجيري ايزيكل جوزيف باسي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف الموسم اعتبارا من سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

يذكر أن المهاجم ايزيكل باسي، الذي يجيد اللعب في جميع مراكز خط الهجوم والبالغ من العمر 22 عاما، كان قد سبق له اللعب في صفوف فريق الرديف لناديي برشلونة الأسباني وريد ستار الصربي قبل أن ينتقل لصفوف فريق بايكان الإيراني علما بأنه قد سبق له اللعب في صفوف ناديي أكوا يونايتد وأنيمبا النيجيريين.