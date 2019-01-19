تألق ألماني في بطولة دبي الدولية لقفز الحواجز

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أحرز الفارس الألماني يورغ نيفي على صهوة الفرس «بي إي أبيرل في إيه»، كأس جائزة شوط «طيران الإمارات» الترحيبي في بداية منافسات بطولة دبي الدولية لقفز الحواجز 2019، والتي تتضمن ست منافسات من العيار الثقيل المتعدد المواصفات والتصميمات.

وشهد المنافسة وتوّج الفائزين محمد الهاشمي، نيابة عن «طيران الإمارات» راعية الشوط الترحيبي. وجاءت المنافسة بمواصفات المرحلتين الخاصة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (145) سم، وقبل تحديات المشاركة فيها 32 فارساً وفارسة، وأكمل 16 فارساً المرحلتين دون خطأ، وبنسبة نجاح بلغت 50%، ليصبح عامل الزمن هو الحكم الفصل في تحديد مراكز الفرسان.

وحقق أفضل زمن دون خطأ في المرحلة الثانية الفارس يورغ نيفي، بعد نجاحه في الوصول إلى (33.66) ثانية، ليعتلي منصة التتويج أولا، وحصل على جائزة المركز الثاني الفارس الإيرلندي مارك مكولي، وأنهى المرحلة الثانية مع «ميبلو» في زمن منافس بلغ (33.74) ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث للفارس البرتغالي لويس سابينو والجواد «يونيسكو دي روت»، وأكمل المرحلة الثانية في زمن بلغ (33.83) ثانية.