فيدرر يعود إلى «تنس دبي» وعينه على اللقب الثامن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد نجم التنس السويسري روجيه فيدرر مشاركته في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تنطلق 17 فبراير المقبل، وتستمر حتى 2 مارس، ويشارك فيها ألمع نجوم الكرة الصفراء في العالم. ويتطلع المصنف الثالث عالمياً إلى انتزاع لقبه الثامن في الحدث الذي تُوّج بلقبه للمرة الأولى في عام 2003، وكان آخرها في 2015.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، كولم ماكلوخلين، في تصريحات صحافية: «عندما فاز فيدرر بلقبه الأول في بطولة سوق دبي الحرة للتنس لم نكن نتصور بأنه سيكون هنا بعد 17 سنة، لمواصلة مشواره، وهو لا يأتي لمجرد اللعب، بل لينافس على اللقب كما عهدناه، ويسعدنا أن نرى إذا كان بإمكانه تحقيق الفوز هنا مجدداً».

وواصل أسطورة التنس فيدرر (37 سنة) إبهار عشاقه بعروضه القوية الموسم الماضي، والذي استهله بانتزاع لقب أستراليا المفتوحة، وتُوج بعده بألقاب ثلاث بطولات، ولم يتبقَّ له سوى لقب واحد يفصله عن الفوز الـ 100 في فردي الرجال، وتصدر التصنيف الأول عالمياً ثلاث مرات في العام المنصرم.

وقال النجم السويسري روجيه فيدرر إنه سعيد بالعودة لبطولة دبي، وأكد في تصريحات صحافية: «أنا فخور جداً بقدرتي على المنافسة وأنا في سن الـ37، كان موسماً رائعاً، عدت خلاله إلى التصنيف الأول عالمياً، وكانت تلك لحظة مهمة في حياتي، ولأكون صادقاً في مسيرتي كلها، لأنه لم يخطر ببالي أبداً بأني سأصل إلى هناك مجدداً».