المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظيف

شهدت مباراة المنتخبين الفلسطيني والأردني، أمس، في ختام مباريات المجموعة الثانية في الدور الأول ضمن كأس آسيا (الإمارت 2019)، التي انتهت بالتعادل السلبي على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، قيام جمهور المنتخبين بتنظيف مقاعد الملعب عقب ختام المباراة، في مظهر حضاري، شاركت فيه كل فئات الجماهير التي تابعت المباراة، وشجعت بحرارة، سواء من قبل الأردنيين أو الفلسطينيين.

ترجمة

شهد المؤتمر الصحافي الخاص بمدرب منتخب الهند، ستيفين سنستانتين، بقاعة المؤتمرات الصحافية بنادي الشارقة، أول من أمس، انقطاع الترجمة أكثر من مرة، ما استدعى المسؤول الإعلامي عن المؤتمر الطلب من المدرب التوقف عن الحديث أكثر من مرة، فيما طالب الصحافيون مسؤولة الترجمة بالصعود إلى منصة المؤتمر، لكنها لم تستجب، ما اضطر نائب المسؤول الإعلامي للنادي، عادل الحمادي، إلى القيام بدور الترجمة.

«الأخضر»

حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على بث تغريدات لمباراتي «الأخضر» في كأس آسيا أمام كل من كوريا الشمالية ولبنان، باللغة الإنجليزية، في أطار سعيه إلى إبراز مشاركة «الأخضر» في البطولة القارية لأكبر عدد من المتابعين خارج الوطن العربي، ويخوض المنتخب السعودي مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات يوم غدٍ.