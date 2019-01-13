«الأخضر» إلى الدور الثاني بهدفي المولد والمقهوي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

حجز الأخضر السعودي مقعده في الدور الثاني من كأس آسيا 2019، بتخطيه عقبة المنتخب اللبناني، الذي فاز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد آل مكتوم لحساب المجموعة الخامسة من البطولة. وحقق المنتخب السعودي فوزه الثاني توالياً، بعد أن تغلب على كوريا الشمالية بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الأولى، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة فرق المجموعة، فيما لا يملك لبنان أي رصيد من النقاط.

وأنهى «الأخضر» الشوط الأول متقدماً بهدف سجله فهد المولد (12)، ثم أضاف حسين المقهوي الهدف الثاني (67). وتعدّ هذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها المنتخب السعودي في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين منذ كأس آسيا التي كانت في دورة عام 2000.

وبرز «الأخضر» في لقاء لبنان بالانضباط التكتيكي العالي، خصوصاً على صعيد وسط الميدان، فظهر لاعبوه الأفضل من حيث الضغط على منافسهم، والتحرك الإيجابي من دون كرة.

في المقابل، ظهر المنتخب اللبناني بصورة أفضل مما كان عليها في المباراة الأولى، ولكن لاعبيه افتقدوا الخبرة الكافية، خصوصاً أمام المرمى، وضاعت منهم أكثر من فرصة كان يمكن أن تُغير من واقع النتيجة.

وبدا الفارق واضحاً بين الفريقين منذ الدقيقة الأولى لانطلاق المباراة، إذ سعى «الأخضر» في أكثر من محاولة للمبادرة بالتسجيل، حتى تحقق له ما أرد من خطأ الكسندر ميشيل، لينجح فهد المولد في استغلال الهدية وسدد كرة مباغته سكنت في سقف المرمى.

وتمكن حسين المقهوي من تعزيز من تقدم المنتخب السعودي، مستفيداً من عرضية هتان باهبري، ليسبق المدافع ألكسندر ميشيل، الذي ارتكب الخطأ الثاني له في المباراة.