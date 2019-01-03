منصور بن محمد يكرّم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق -دبي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، تقديراً لجهوده في تطوير كرة القدم العالمية، وطرحه العديد من المبادرات والأفكار التي أسهمت بشكل كبير في تطوير كرة القدم العالمية، وتوسيع آفاق تأثيرها، كونها اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ13، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي نظّمه مجلس دبي الرياضي بشعار «كرة القدم والاقتصاد» في مدينة جميرا بدبي.

حضر فعاليات المؤتمر القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة اللواء محمد خلفان الرميثي، والنائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية حميد محمد القطامي، ونائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير، والقائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله البسطي، وأمين عام الهيئة العامة للرياضة سعيد عبدالغفار، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، وأمين عام مجلس الشارقة الرياضي عيسى الحزامي، ورئيس اتحاد كرة القدم مروان بن غليطة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر محمد الكمالي، وأعضاء مجلس دبي الرياضي.

وتختتم أعمال مؤتمر دبي الرياضي الدولي اليوم، حيث تقام ورش عمل عدة في «نادي النصر» و«اتحاد الإمارات لكرة القدم»، وتبدأ أولى ورش «نادي النصر» في الساعة العاشرة صباحاً وتحمل عنوان «الجديد في قوانين انتقالات اللاعبين»، ويتحدث فيها زفونيمير بوبان، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ودجوفاني برانكيني وسيط لاعبين، وفابيو برتيسي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، ويدير الجلسة ماريو جلافوتي، أما الورشة الثانية فتبدأ في الساعة الحادية عشرة والنصف، وتحمل عنوان «التحليل الفني لكأس العالم روسيا 2018»، ويتحدّث فيها زفونيمير بوبان، ويدير الجلسة الإعلامي سامي الإمام.

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