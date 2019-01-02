افتتاح كأس رئيس الدولة للشطرنج بجامعة عجمان اليوم

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

تنطلق في الخامسة من مساء اليوم بطولة كأس رئيس الدولة للشطرنج للرجال والسيدات والناشئين والناشئات، التي ينظمها اتحاد الشطرنج بمركز زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان، برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة أكثر من 140 لاعباً ولاعبة، من 18 نادياً على مستوى الدولة، يتقدمهم لاعبو منتخبات الإمارات للفئات السنية كافة، وفي مقدمهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، القادم من مشاركة متميزة في بطولة العالم للشطرنج والتي اختتمت قبل يومين في روسيا، وحقق فيها نتائج متميزة، وكذلك تشارك روضة السركال بطلة العالم للناشئين لعام 2017، وبطلة مدارس العالم لعام 2018، وتتزامن البطولة التي تستمر حتى يوم 9 يناير الجاري، مع ختام «عام زايد 2018» وبداية «عام التسامح 2019».

ويتنافس المشاركون على المراكز الأولى والفوز بالجوائز المالية للبطولة وقدرها 115 ألف درهم، وتعد المرة الرابعة التي تستضيف إمارة عجمان الحدث، حيث سبق لها أن استضافته أعوام 1999 و2001 و2009.

وأكد مدير البطولة حسين خلفان الشامسي، أن البطولة تقام بالنظام السويسري من 9 جولات في كل البطولات.

وأضاف: البطولة يتم فيها اتباع القوانين المعتمدة في أولمبياد الشطرنج العالمي، وهي 90 دقيقة لكل لاعب يؤديها خلال 40 نقلة، بالإضافة إلى 30 دقيقة لإنهاء المباراة، مع إضافة 30 ثانية عن كل نقلة لكل لاعب من بدء المباراة بنظام فيشر في بطولة الرجال والسيدات، و90 دقيقة بالإضافة إلى 30 ثانية لكل نقلة في بطولة الناشئين والناشئات.

وأضاف: لدينا 4 فئات في البطولة، ففي مسابقة الرجال يحصل البطل على كأس و25 ألف درهم، والوصيف على 15 ألف درهم، والثالث على 10 آلاف درهم، وفي مسابقة السيدات، تحصل البطلة على كأس و15 ألف درهم، والوصيفة على 10 آلاف درهم والمركز الثالث 5000 درهم، وعلى مستوى الناشئين والناشئات، تتساوى الفئتان في الجوائز، الأول كأس و10 آلاف درهم، والثاني 5000 درهم والثالث 2500 درهم.