13 متحدثاً في اليوم الأول من مؤتمر دبي الرياضي

المصدر: سيد مصطفى – دبي.

تبدأ في التاسعة من صباح اليوم، النسخة 13 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في منتجع مدينة جميرا تحت شعار «كرة القدم والاقتصاد».

ويتحدث في المؤتمر 13 شخصية عالمية من المعنيين بكرة القدم العالمية والاوروبية والآسيوية، عبر خمس جلسات متخصصة.

وتحمل الجلسة الأولى عنوان «الاستراتيجيات العالمية في اقتصاد كرة القدم»، ويناقش المتحدثون خلالها محور تطوير اقتصاد قطاع كرة القدم العالمية.

وتركز الجلسة الثانية على العوائد الاقتصادية للأندية، حيث يستعرض خلالها مسؤولون من أهم الأندية الأوروبية، وهي مانشستر سيتي الانجليزي وأتلتيكو مدريد الاسباني، بالإضافة إلى مسؤول من الاتحاد الدولي لكرة القدم، أساليب التخطيط المالي الناجحة في الأندية الأوروبية، وكيفية الاستثمار الجيد من خلال وضع الخطط الاقتصادية العملية والفعالة للأندية.

أما الجلسة الثالثة فتحمل عنوان «أبعاد متعددة»، ويظهر خلالها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، الذي يحرص على الحضور للمرة الثالثة على التوالي لطرح أفكاره ورؤاه لتطوير كرة القدم العالمية، وتوسيع آفاق تأثيرها وتفعيل مختلف جوانبها.

وتدور الجلسة الرابعة حول «بورصة آسيا»، حيث تناقش محور اقتصادات الدوريات الآسيوية المحترفة، والقيمة السوقية للأندية واللاعبين، وتتميز هذه الجلسة بمشاركة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، الذي يتحدث للمرة الاولى في المؤتمر.

ويُختتم اليوم الأول بجلسة تحمل عنوان «الفرص الاقتصادية للاعبين والمدربين»، وتناقش محور قيمة النجاح في المونديال، ويتحدث فيها كل من المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، واللاعب البرازيلي السابق، الظاهرة رونالدو، ولاعب نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب فرنسا، بليز ماتويدي.

وسيحضر نجم نادي يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضيف شرف من بين الشخصيات الرياضية العالمية التي ستتواجد في المؤتمر.

وتُستكمل غداً فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي يشهد إقامة ثلاث ورش عمل، تقام في نادي النصر واتحاد كرة القدم.

وتحمل الورشة الأولى عنوان «الجديد في قوانين انتقالات اللاعبين»، والورشة الثانية بعنوان «التحليل الفني لكأس العالم روسيا 2018». فيما تقام ورشة العمل الثالثة في اتحاد كرة القدم، وتحمل عنوان «تقنية الفيديو المساعد»، ويتحدث فيها الحكم الإيطالي السابق بيير لويجي كولينا.

رونالدو يتحدى مبابي وغريزمان في جائزة «غلوب سوكر»

ينافس نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، اثنان من أبرز نجوم المنتخب الفرنسي في جائزة «غلوب سوكر» لأفضل لاعب عام 2018.

ويترشح رفقة رونالدو لنيل تلك الجائزة، كل من: مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، ومهاجم أتليتكو مدريد أنطوان غريزمان.

ويتنافس خمسة مدربين في جائزة أفضل مدير فني، يتصدرهم المدير الفني لمنتخب فرنسا ديديه ديشامب، الذي قاد منتخب بلاده لإحراز لقب كأس العالم.

ويواجه ديشامب، منافسة قوية من أربعة مدربين، هم: ماسيمليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس، وزين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد، ويورغن كلوب المدير الفني لليفربول، ودييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.

كما أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة غلوب سوكر، القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل فريق، وهم: ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وليفربول.

ويتنافس في جائزة أفضل وكيل أعمال كل من: خورخي مينديز، وستيفانو كاستانيا، وجوناثان برانيت.

أهداف المؤتمر

1- سد الفجوة في الاحتراف الرياضي بين المستويين المحلي والدولي.

2- التواصل مع صناع القرار في مختلف الهيئات والمنظمات الدولية، والاستفادة من تجاربهم في مجال الاحتراف.

3- التعرف إلى أحدث وأفضل الاتجاهات في صناعة الرياضة، خصوصاً كرة القدم.

4- مناقشة وتطوير الآراء والمفاهيم والتحديات والمبادرات والمشروعات في الاحتراف الرياضي.

5- تقديم أحدث الدراسات والأبحاث.

محاور المؤتمر

1- توصيات عامة.

2- الاحتراف.

3- هيكلة الأندية الرياضية.

4- إعداد القيادات لإدارة الحركة الرياضية القائمة على نظام الاحتراف.

5- تكنولوجيا الرياضة.

6- الاقتصادات في الرياضة.

7- الإعلام الرياضي.

8- التشريعات والقوانين.

9- المنهجية العلمية للاحتراف.

10- التمويل والتسويق والترويج.