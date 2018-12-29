الهاجري: الرابطة الجديدة ستسهم في تطوّر كرة الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، غانم الهاجري، بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة التنفيذية الحالية للجنة دوري المحترفين لكرة القدم لإعداد مسودة النظام الأساسي لإشهار رابطة المحترفين الإماراتية، مشيراً إلى أن المسودة شهدت العديد من البنود التي تنظم عمل الرابطة في المستقبل، لافتاً إلى أن مشروع رابطة المحترفين الإماراتية سيسهم في تطور الكرة الإماراتية خلال السنوات المقبلة في ظل الدعم الكبير من القادة والجهود المبذولة من قبل إدارات الأندية، ما سينعكس على تطور المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، وكذلك على مشاركات الأندية في البطولات العالمية والقارية.

وقال الهاجري في تصريحات صحافية: «النقاشات التي تمت خلال الاجتماع التأسيسي لإشهار الرابطة كانت مثمرة بما يعزز من قوة النظام الأساسي الذي يعالج العديد من الممارسات التي شهدتها الفترات الماضية».