حمدان بن محمد: نظام تصنيـــف الفعاليات الرياضية يؤكد نهج الابتكار الـذي تتبناه دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، أن التميز في تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة يمثل إحدى الركائز الأساسية في نشر ثقافة ممارسة الرياضة، ويضع دبي في واجهة المدن العالمية التي تنظم فعاليات رياضية على جميع المستويات التنافسية والمجتمعية، المحلية والإقليمية والدولية. وقال سموه إن «نظام تصنيف الفعاليات الرياضية يؤكد نهج الابتكار الذي تتبناه دبي».

حمدان بن محمد : - «الأثر الإيجابي لا ينحصر في الشق الاقتصادي المباشر، بل يطال مختلف أفراد المجتمع، بما يشكّله من حافز على ممارسة الرياضة والنشاط البدني».

جاء ذلك خلال اعتماد سموه نتائج النسخة الرابعة من نظام تصنيف الفعاليات الرياضية بدبي للموسم الرياضي 2017-2018 الأول من نوعه في العالم، الذي صممه وأطلقه مجلس دبي الرياضي سنة 2014 كمبادرة إماراتية رائدة تهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية في دبي، وتحفّز المنظمين على التميز والابتكار في تنظيم الفعاليات، لتحقيق أرفع مستويات رضا المشاركين والجمهور، والحصول على أعلى الدرجات في تصنيف الفعاليات.

وقال سموه: «يسعدنا أن يؤتي هذا النظام ثماره كمبادرة إماراتية خالصة، تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي». وأكد أنه «تأكيد لنهج الابتكار الذي تتبناه دبي ومؤسساتها في مختلف المجالات، وبما يتناسب مع أهدافنا وطموحاتنا نحو بلوغ أعلى المراتب ضمن المؤشرات العالمية، مع تشجيع كل الأنشطة والفعاليات والمبادرات النوعية ذات المردود الإيجابي على المجتمع».

وأضاف سموه: «الأثر الإيجابي لتنظيم الفعاليات الرياضية له أوجه متعددة، يتجسد أهمها في مردوده الاقتصادي والاجتماعي، فقد حقق القطاع الرياضي في الدولة خلال السنوات الماضية نمواً متزايداً، عزز من إسهاماته كأحد الروافد الاقتصادية، وذلك عبر توفير فرص العمل، وتشييد المنشآت الرياضية، وتطوير وإتاحة أماكن ممارسة الرياضة في مختلف المناطق، ولا ينحصر الأثر الإيجابي في الشق الاقتصادي المباشر، بل يطال مختلف أفراد المجتمع، بما يشكله من حافز على ممارسة الرياضة والنشاط البدني من خلال الأجواء الحماسية التي يعيشها الناس كمشاركين ومتابعين لرياضييهم المفضلين، وهو ما لمسناه في بطولات عديدة، وفي مبادرات أطلقناها، مثل (تحدي دبي للياقة البدنية)، و(الألعاب الحكومية)، وغيرها».

وهنّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد الفائزين بأعلى درجات التصنيف، وحثهم وجميع المنظمين على مواصلة العمل والمثابرة للتميز في تنظيم الفعاليات، وزيادة أعداد المشاركين فيها عبر نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وأثرها في حياة الفرد والمجتمع، والتحفيز على المواظبة على النشاط الرياضي، حتى في أبسط أشكاله، وتحويل الرياضة إلى جزء رئيس من الحياة اليومية للناس بتفاوت أعمارهم.

159 فعالية رياضية في دبي حصلت على 4 نجوم، و25 فعالية على 3 نجوم.

من جانبه، تقدم نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على مبادراته الرياضية والمجتمعية التي أطلقها لتشجيع ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتحويل دبي إلى أنشط مدينة رياضية في العالم، وكذلك على رعايته الكريمة ودعمه اللامحدود للقطاع الرياضي.

وقال إن «نظام تصنيف الفعاليات الذي أطلقناه بكوادر وطنية وفكرة إماراتية خالصة يعتمد تصنيف الفعاليات الرياضية بعدد من النجوم من جميع أوجه التنظيم، وذلك وفق ست فئات، هي: الأثر البيئي، والترويجي، والاجتماعي، والرياضي، والاقتصادي، إضافة إلى الأثر التنظيمي».

وتابع: «نريد تشجيع المنظمين على التميز في جميع الجوانب التنظيمية من خلال هذا النظام الذي يمثل وسيلة لتصنيف وتقييم منظمي الفعاليات وفق آليات معتمدة ومعلنة، وليكون أيضاً منصة لتكريم المتميزين منهم وتقديرهم، وتحفيز المنظمين الآخرين على نيل هذا التقدير والامتياز التنظيمي».

يذكر أن فعاليات كأس دبي العالمي للخيول، وبطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، وطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، والألعاب الحكومية، حصلت على تصنيف خمس نجوم عن الموسم المنصرم 2017-2018، في المقابل نالت 159 فعالية تصنيف أربع نجوم.

عناصر وشروط تصنيف الفعاليات الرياضية

يُخْضِع نظام تصنيف الفعاليات الرياضية في دبي مختلف البطولات والمسابقات المشاركة لنظام تصنيف دقيق، يراعي مجموعة من الشروط المالية، واللوجستية، والتكنولوجية، علاوة على مدى مشاركة المرأة في الفعالية، وتوفير الفرصة لأصحاب الهمم ليكونوا جزءاً من الفعالية.

ولكل من هذه العناصر نقاط تدخل في احتساب النتيجة النهائية للتصنيف، فيما يتم قياس النمو الاقتصادي للفعالية عبر أرقام تتعلق بتطور السياحة ونمو الأعمال، ولكل منهما نقاط تؤثر في النتيجة، وينطبق الأمر نفسه على النمو الرياضي الذي يتضمن تطور الأداء الفني وارتفاع أعداد المشاركين، فيما يُقاس نمو الفعالية على المستوى الاجتماعي من خلال دورها في تعزيز الروابط بين مختلف أفراد المجتمع، ورفع نسبة سعادتهم كمشاركين ومتفرجين.

الفعاليات الحاصلة على تصنيف 5 نجوم

- كأس دبي العالمي للخيول.

- بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف.

- طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية.

- الألعاب الحكومية.