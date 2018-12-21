زوران مدرب العين: آمل أن تتعطل آلة ريال مدريد أمام الزعيم

المصدر: الإمارات اليوم - وام

أكد زوران ماميتش المدير الفني لفريق العين الإماراتي أن لاعبي الفريق عازمون على تشريف كرة القدم الإماراتية ولديهم الحماس والدوافع لتقديم أفضل أداء في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية "الإمارات 2018" التي وصفها بمنافسة بين السرعة والذكاء.

وقال ماميتش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم قبل خوض المباراة النهائية للبطولة غدا "آمل أن تتعطل آلة ريال مدريد أمام الزعيم العيناوي الواعد".

وأضاف " إننا جميعاً منهكون بعد خوض 3 مباريات قوية في البطولة خلال فترة قصيرة إلا أن الدوافع موجودة عند الجميع لتحقيق إنجاز كبير لدولة الإمارات".

واعتبر فريق ريال مدريد "الأفضل في العالم" متوقعا أن يظهر لاعبوه إمكانياتهم الكبيرة في المباراة كما حدث خلال لقائهم العام الماضي مع فريق الجزيرة الإماراتي في نفس البطولة.وقال " قوة فريق ريال مدريد تكمن في جميع اللاعبين فلا يجب الحديث أو التركيز على لاعب بعينه".

وقال إن حارس مرمى فريقه خالد عيسى يعد أفضل حارس مرمى في الدولة فهو"يمتلك إمكانيات عالية مثل القوة والسرعة و مستواه الرائع في البطولة وحصوله على أفضل لاعب لمباراتين وما قدمه خلال مباراة الدور نصف النهائي عظيم".

من جانبه قال عامر عبد الرحمن لاعب فريق العين إن هناك 3 عوامل يحتاجها الفريق للفوز بهذه المباراة وهي" التركيز الكامل والمجهود المضاعف والحظ".

وأكد أن جميع لاعبي الفريق لديهم العزيمة والإصرار من أجل تشريف كرة القدم الإماراتية وتقديم مباراة نهائية رائعة.

وقال إن هذه البطولة ساهمت في إظهار قدرات حارس مرمى الفريق خالد عيسى العالية للجميع.

وواعتبر هذه المباراة" الأهم في مسيرته الكروية "متمنيا أن يظهر كل إمكانياته فيها.

وتوجه بالشكر إلى قيادة الدولة الرشيدة وجماهير كرة القدم الإماراتية على المؤازرة الكبيرة التي وجدها الفريق طوال مباريات البطولة مؤكداً أن تواجدهم في المباراة النهائية سيزيد من الدوافع لدى اللاعبين من أجل تشريف كرة القدم الإماراتية وتحقيق إنجاز تاريخي جديد للدولة.