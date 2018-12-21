18 فريقاً عالمياً في طواف الإمارات

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات الترتيبات الكاملة للنسخة الافتتاحية العالمية الجديدة للطواف ، والذي سيقام بمشاركة 18 فريقاً عالمياً ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بتنظيم مجلسي أبوظبي ودبي الرياضيين بالتعاون مع آر سي اس للرياضة والفعاليات خلال الفترة من 24 فبراير حتى 2 مارس المقبلين .

وتم الإعلان عن كافة مسارات مراحل طواف الإمارات ، وتشمل 7 مراحل بما يرمز للإمارات السبع وشعار الحدث الموحد ، حيث ستقام المراحل الثلاث الأولى في إمارة أبوظبي والرابعة في إمارة دبي مرورا بالشارقة ورأس الخيمة ، والخامسة في إمارة الشارقة مروراً برأس الخيمة والفجيرة ، فيما تحتضن إمارة عجمان المرحلة السادسة مرورا بأم القيوين ورأس الخيمة ، في حين تقام المرحلة السابعة والاخيرة في دبي، وتبلغ المسافة الاجمالية لطواف الإمارات 1,090 كلم مع ارتفاع يصل إلى 1500 متر.

وينطلق الطواف يوم الاحد 24 فبراير في جزيرة الحديريات في أبوظبي (سباق الفرق ضد الساعة لمسافة 16 كلم) وهو مسار سريع ، فيما تقام المرحلة الثانية ( 184 كلم) مرحلة العاصمة أبوظبي انطلاقا من حلبة ياس مرورا بميناء خليفة ومتحف اللوفر باتجاه كورنيش أبوظبي عند سارية العلم الكبير التي ستشهد الختام ، فيما تقام المرحلة الثالثة (177 كلم) في مدينة العين بداية من جامعة الإمارات وصولاً لقمة جبل حفيت مع ارتفاع 1025 متراً ، وبعدها سينتقل الطواف لإمارة دبي يوم 27 فبراير، حيث ستقام المرحلة الرابعة ( 205 كلم ) مرحلة بلدية دبي (نخبة المراحل ) انطلاقا من منطقة جزيرة النخلة جميرة ختاماً عند سد حتا بارتفاع لمسافة 200 متر، ثم ستقام المرحلة الخامسة في إمارة الشارقة (181 كلم) من جزيرة العلم في خورفكان إلى الشارقة ، وتليها مرحلة إمارة رأس الخيمة (180كلم ) حيث يتمكن الدراجون وللمرة الأولى من التسابق عبر جبال جيس التي تقع على بعد 150 كلم من نقطة الانطلاق في عجمان ، صعودا إلى الأعلى لمسافة 20 كلم بنسبة 5% من اجمالي مسافة المرحلة.

وستقام المرحلة السابعة والختامية يوم السبت 2 مارس في مدينة دبي لمسافة ( 154 كلم ) بداية من سفاري بارك والختام في منطقة سيتي ووك ، وتجمع هذه المرحلة بين السرعة والتحمل

وتم أيضا الكشف عن ألوان قمصان النسخة الافتتاحية للطواف ، حيث ستكون طيران الإمارات راعياً للقميص الأحمر المخصص لمتصدر الترتيب العام بداية من المرحلة الثانية بتحقيق أقل زمن مسجل ، أما القميص باللون الأخضر فسيكون برعاية أدنوك المخصص لمتصدر الترتيب العام بالنقاط ، فيما ترعى نخيل القميص الأبيض والذي يقدم لأفضل متسابق شاب " 25 سنة وما دون" من مواليد ما بعد الأول من يناير 1994 ، في حين يرعى طيران أبوظبي القميص الأسود الذي يمنح لمتصدر المرحلة المتوسطة السريعة.

وتم تقديم درع الطواف الجديد والذي قام بتصميمه الإيطالي الشهير جي دي إي بيرتوني الذي قام بتصميم كأس بطولة كأس العالم لكرة القدم ، ويزن درع الطواف 5.5 كيلوغرام.