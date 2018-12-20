رونالدو ورونالدينيو بجلسة واحدة في مؤتمر دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي عن مشاركة النجم البرازيلي رونالدينيو في فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ13، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وسيشكل ثنائياً مع مواطنه رونالدو في جلسة واحدة ضمن المؤتمر الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ويُقام يومي الثاني والثالث من يناير المقبل في منتجع مدينة جميرا تحت شعار «الاقتصاد وكرة القدم».

كما سيشارك النجمان بحفل جوائز «جلوب سوكر» الذي يقام للعام العاشر على هامش المؤتمر، ويتم فيه تكريم أفضل اللاعبين والمدربين والأندية والشخصيات الرياضية، وسيتنافسان للفوز بجائزة «اللاعب القدوة» المقدمة من موقع «كووورة»، إلى جانب الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح. وستكون الجائزة الثانية التي يحددها الجمهور هي جائزة أفضل لاعب في العام – الجماهير 433، التي يتم التقييم فيها بناء على أكثر 433 منشوراً نالت إعجاباً عبر «إنستغرام»، وتضم قائمة المرشحين الخمسة كلاً من الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والإنجليزي واين روني لاعب دي سي يونايتد الأميركي، والأسطورة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب جالاكسي الأميركي، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب انتر ميلان الإيطالي.