مسلم أحمد ينال الماجستير في القانون الرياضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصل خبير التحكيم بقناة أبوظبي الرياضية الحكم الدولي السابق، مسلم أحمد درويش، على شهادة الماجستير في القانون الرياضي بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف من الجامعة الأميركية في الإمارات بنسبة 97%، عن بحث تحت عنوان: «النظام القانوني لاحتراف الكوادر الإدارية» في المجال الرياضي، الذي أشرف عليه البروفيسور عابد فايد، والبروفيسور طارق مرشد، وناقشه البروفيسور أسامه أحمد بدر، والبروفيسور أحمد فاروق، والدكتور عامر الكسواني.

حضر المناقشة عدد من الرياضيين والإعلاميين، تقدمهم الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، والحكمان الدوليان السابقان فريد علي وإبراهيم المهيري، إضافة إلى نجم العين السابق سيف سلطان. وتطرّق الباحث في رسالته إلى محاور عدة، بدءاً من مناقشة مفهوم الاحتراف وأنواعه ونشأته ومراحل وتطوّره، ثم موضوع الاحتراف الإداري وعناصر الاحتراف الإداري وآلياته.

أما في القسم الثاني فتطرّق إلى طبيعة العلاقة بين الإداري المحترف والمؤسسة الإدارية، من خلال تعريف عقده وشروطه، وصولاً إلى نتائج والتوصيات التي خلص إليها الباحث.