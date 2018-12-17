بطلة التنس الصينية شواي تتزيّن بذهب الحبتور

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فازت الصينية المخضرمة شواي بينغ بالميدالية الذهبية لبطولة الحبتور الدولية الـ21 لتنس السيدات، وحصدت جائزة البطولة المالية وقدرها 11 ألفاً و400 دولار بعد فوزها في المباراة النهائية على منافستها السلوفاكية كوزموفا، بعد مباراة حفلت بالإثارة استمرت 109 دقائق، وانتهت نتيجتها بتفوق اللاعبة الصينية بمجموعتين دون رد، فيما نالت السلوفاكية كوزموفا الميدالية الفضية والجائزة المالية للمركز الثاني وقدرها 6080 دولاراً.

أمّا مباراة نهائي الزوجي، فقد فاز فيها الزوجي الروسي الذي يضم الينا فومينا ومواطنتها فالنتينا ايفاخننكو، على الزوجي المكون من المجرية يان ريكا وزميلتها السويدية كوميللا ليستر بمجموعتين دون مقابل، لينال الزوجي الروسي الميدالية الذهبية.

وقام رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجموعة الحبتور، يرافقه الأمين العام لاتحاد التنس ناصر يوسف، وعضو مجلس الإدارة مريم أهلي بتتويج الفائزين والفائزات في البطولة المحلية للفئات العمرية والفئة المفتوحة والرواد فوق 35 سنة، والفائزات في الزوجي والفردي ووصيفاتهن.