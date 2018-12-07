5 بطلات أولمبيات في بطولة دبي الدولية للجمباز الإيقاعي

تشارك خمس بطلات أولمبيات في منافسات النسخة الثالثة من «بطولة دبي الدولية للجمباز الإيقاعي»، التي تعد الأكبر من نوعها في المنطقة وينظمها نادي دوجيم للجمباز الإيقاعي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من السادس إلى التاسع من الشهر الجاري، في «صالة الشيخة هند للألعاب الرياضية» في شارع الوصل بدبي.

واستقبل أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، البطلات الأولمبيات المشاركات في البطولة في مقر المجلس وبصحبتهن عضو الاتحاد الدولي للجمباز الإيقاعي رئيس الاتحاد المصري للجمباز الإيقاعي نهى أبوشبانة، ومديرة نادي دوجيم ورئيسة اللجنة المنظمة للبطولة أنجل إلجاز.

ويشارك في البطولة 497 لاعبة من 18 دولة من جميع أنحاء العالم، يتنافسن في فئتي الفردي والجماعي من مواليد 2005 حتى مواليد 2013، وسيكون للمشاركات خيارات متنوعة في عرض المهارات التي تشمل اليد الحرة، والكرة، والحبل، والطوق والشريط، وكذلك المزيد من الأساليب التي تختارها اللاعبات، كما تشهد البطولة حضور العديد من مدربي الجمباز العالميين.

وتتضمن قائمة البطلات الأولمبيات المشاركات في البطولة اللاعبة البولندية سيمونا بيتشيفا الفائزة ببطولة العالم ثلاث مرات، والحائزة الميدالية الأولمبية مرتين، والأوكرانية ناتاليا جو دونكو الفائزة ببطولة العالم مرتين، والحائزة ميداليتين أولمبيتين، وحاملة لقب بطولة أوروبا في الجمباز الإيقاعي، والبيلاروسية ميلتينا ستانيوتا الفائزة ببطولة العالم وميداليتين أولمبيتين، والإسبانية كارولينا رودريجوس الفائزة بثلاث ميداليات أولمبية، والبطلة الأولمبية الأذربيجانية مارينا دوروندا الفائزة ببطولة أذربيجان ثلاث مرات متتالية.

وقدمت الأوكرانية ناتاليا جو دونكو فقرة استعراضية في حفل افتتاح البطولة، تلتها منافسات الفئات من مواليد 2009 و2010 و2012، كما تم تتويج الفائزات في هذه الفئة، وتلتها منافسات مواليد 2005 و2004 و2003، وتقام في الساعة الثامنة صباح اليوم منافسات مواليد 2008 و2009، وفي الساعة الثانية عشرة ظهراً منافسات مواليد 2010، كما تقدم الأذربيجانية مارينا دوروندا والإسبانية كارولينا رودريجوس فقرتين استعراضيتين، وتليها منافسات مواليد 2003 و2004 و2005 و2006 و2007.

وتقام غداً المنافسات النهائية للبطولة من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصراً، ويقام حفل تتويج الفائزات في الساعة الثالثة والنصف عصراً، فيما تقام بعد غدٍ منافسات فئة الماستر التي تشارك فيها بطلات العالم من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً.

ويهدف الحدث إلى رفع معايير الجمباز الإيقاعي على المستوى الدولي، انطلاقاً من الحرص الدائم على التميز والارتقاء بلعبة الجمباز الإيقاعي وتطبيق أفضل الممارسات.

18

دولة من جميع أنحاء

العالم تشارك في

بطولة دبي الدولية

للجمباز الإيقاعي.