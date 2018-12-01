الجنوب إفريقية جيسيكا بطلة سباق يوم الشهيد للقدرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

فازت الفارسة الجنوب إفريقية جيسيكا موستيرت بلقب سباق يوم الشهيد للقدرة، لمسافة 119 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 200 فارس وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

وحسمت جيسيكا اللقب رغم احتلالها المركز الخامس في المرحلة الأولى، قبل أن تتصدر السباق في المراحل الثلاث التالية، على صهوة الجواد «توفكا» المملوك لإسطبلات زعبيل، مسجلة زمناً قدره 4:24:14 ساعات، بينما جاء في المركز الثاني الفارس عبدالله الحمادي على صهوة الجواد «كاردينال» المملوك لإسطبلات السراب للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4:25:20 ساعات، وتبعته في المركز الثالث الفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستونز على صهوة الجواد «شاتاني» المملوك لإسطبلات زعبيل مسجلة زمناً 4:25:52 ساعات.

وشهدت المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً منافسة قوية، إذ احتل الفارس محمد الأميري المركز الأول على صهوة الجواد «نادال» المملوك لإسطبلات المغير مسجلاً زمناً قدره 1:29:46 ساعة، وتبعته في المركز الثاني الفارسة روضة المحيربي على صهوة الجواد «تيميس» المملوك لإسطبلات الكمدة للقدرة مسجلة زمناً قدره 1:30:39 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس حميد المزروعي على صهوة الجواد «هاتان» المملوك لإسطبلات إس إس مسجلاً زمناً قدره 1:30:47، واحتل المركز الرابع الفارس الأوروغوياني فاكوندو ليتيس على صهوة الجواد «ميدنايت» المملوك لإسطبلات العين مسجلاً 1:31:02 ساعة، وجاءت في المركز الخامس الفارسة جيسيكا موستيرت على صهوة الجواد «توفكا» المملوك لإسطبلات زعبيل مسجلة زمناً قدره 1:31:34 ساعة.

وفي المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً تقدمت الفارسة الجنوب إفريقية جيسيكا موستيرت من المركز الخامس إلى الصدارة مسجلة زمناً قدره 2:50:46 ساعة، كما صعدت الفارسة الإسبانية مايالين كالفو من المركز السادس إلى الوصافة على صهوة الجواد «أبيرلين» المملوك لإسطبلات إس إس مسجلة زمناً قدره 2:50:58 ساعة، بينما حافظ الفارس حميد المزروعي على موقعه في المركز الثالث مسجلاً زمناً قدره 2:51:31 ساعة، والأمر نفسه بالنسبة للفارس الأوروغوياني فاكوندو ليتيس الذي استمر في المركز الرابع مسجلاً زمناً قدره 2:51:46 ساعة، بينما تقدم الفارس هزاع الصيعري من المركز الـ26 إلى الخامس على صهوة الجواد «ووترليا» المملوك لإسطبلات سلطان الهاجري مسجلاً زمناً قدره 2:51:58 ساعة.

في المقابل، ارتفعت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 26 كيلومتراً، إذ حافظت الفارسة الجنوب إفريقية جيسيكا موستيرت على المركز الأول، مسجلة زمناً قدره 3:51:18 ساعة، بينما تقدم الفارس حميد المزروعي من المركز الثالث إلى الوصافة، مسجلاً زمناً قدره 3:52:42 ساعات، وجاءت الفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستونز في المركز الثالث متقدمة من المركز الـ12 على صهوة الجواد «شاتاني» المملوك لإسطبلات زعبيل مسجلة زمناً قدره 3:53:16 ساعات، كما صعد الفارس خالد الخاطري من المركز العاشر إلى الرابع على صهوة الجواد «برونو» المملوك لإسطبل ماس للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 3:53:33 ساعات، وتبعه في المركز الخامس، الفارس فهد علي حسن، على صهوة الجواد «بازينغا»، المملوك لإسطبل الفهيدي مسجلاً زمناً قدره 3:53:47 ساعات.

6 سيارات للفائزين بسباق اليوم الوطني في الوثبة

ينطلق سباق اليوم الوطني للقدرة لمسافة 120 كلم، اليوم، بمشاركة لأبرز الفرسان والفارسات يمثلون مختلف إسطبلات وأندية القدرة بالدولة، بتنظيم نادي أبوظبي للفروسية، وبالتنسيق مع اتحاد الفروسية، وبالتعاون مع قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ورصدت للسباق ست سيارات دفع رباعي جوائز للفائزين بالمراكز الستة الأولى مقدمة من قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.



