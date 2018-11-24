النصر يتخطى الـ 100 نقطة أمام الوحدة في دوري السلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تخطى فريق النصر حاجز الـ100 نقطة في سلة ضيفه الوحدة، وذلك عقب الانتصار العريض الذي حققه بنتيجة «101-60» في افتتاح الدور التمهيدي للدوري، وشهدت الجولة الأولى ايضاً فوز الشارقة على مضيفه الجزيرة «82-67»، وبني ياس على ضيفه الظفرة «73-53».

ولم يجد صاحب الضيافة صعوبة في تسجيل انتصاره العريض على حساب الوحدة، بعد أن نجح رجال العميد في الهيمنة على المراحل الأربع للمباراة بواقع «29-7 و25-21 و31-18 و16-14».

وفي مباراة متقاربة انتهت فترتها الأولى بالتعادل «21-21»، احتاج الشارقة لتحقيق انتصاره بنيل لاعبيه الأفضلية في الفترتين الثانية والثالثة «21-10 و22-15»، فيما اكتفى الجزيرة بنيل أفضلية خجولة في الفترة الرابعة والأخيرة «21-18»، التي لم تكن كافية لفخر أبوظبي للعودة بنتيجة المباراة.

وفي الثالثة فرط الظفرة بفرصة انهاء الفترة الأولى لمصلحته بواقع «20-13»، بعد أن نجح بني ياس في استعادة اتزانه وحسم الفترتين الثانية والثالثة لمصلحته «20-11 و25-10» منحتا السماوي فرصة الفوز، خصوصاً بعد التعادل في الفترة الرابعة «15-15».