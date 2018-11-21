نهيان بن مبارك يتوّج الفائزين بكأس «الكريكيت للتسامح»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توّج الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، يوم الجمعة الماضي، الفريق الفائز بـ«كأس الكريكيت للتسامح 2018»، الذي ظفر به فريق لابوتل، كما أطلق اسم «ملعب التسامح» على الملعب البيضاوي المجاور لاستاد زايد للكريكيت، احتفاءً بمبادرة «أسبوع التسامح» على مستوى دولة الإمارات.

وكان الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، قد أطلق «كأس الكريكيت للتسامح»، خلال وقت سابق من العام الجاري. وقدّم الكأس إلى فريق لابوتل المحلي للكريكت، بعد فوزه على فريق سعديات فالكونز، خلال المباراة النهائية التي حظيت بأجواء من التشويق والمنافسة، على أرض استاد الشيخ زايد للكريكيت.

وخلال كلمة ألقاها بعد انتهاء المباراة النهائية، أشار إلى الدور المحوري الذي تلعبه الكريكيت والرياضة عموماً، وإسهاماتها في التقريب بين الناس على اختلاف جنسياتهم وخلفياتهم الثقافية، وتعزيز مكانة الإمارات موطناً لتلاقي الثقافات، ونشر قيم التعاون والمحبة والتسامح والتعايش السلمي.