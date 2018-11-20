16 جائزة تنتظر الفائزين في حفل التفوق الرياضي لأندية دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يقيم، غداً، مجلس دبي الرياضي حفله السنوي، لتكريم الفائزين ضمن برنامج التفوق الرياضي للموسم الرياضي 2017 - 2018، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «طموح بلا حدود». وسيتم خلال الحفل الإعلان عن الفائزين في 16 جائزة، من بينها الفئات المؤسسية، وهي: جائزة أفضل شركة لكرة القدم، وجائزة أفضل شركة للألعاب الرياضية، وجائزة أفضل شركة كرة قدم في الرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية، وجائزة أفضل نادٍ وشركة كرة قدم في الكفاءة المؤسسية، وجائزة أفضل نادٍ نوعي.

وقال مجلس دبي الرياضي، في بيان له: «يواصل الحفل نهجه في تكريم رواد العمل الرياضي في أندية دبي، ممن أسهموا بترسيخ قواعد العمل في الأندية الرياضية، وصناعة إنجازاتها، وتخريج أجيال من الرياضيين، الذين خدموا الوطن، ومثلوه خير تمثيل».

وأضاف البيان: «سيتم غداً الإعلان عن أسماء الفائزين في 11 فئة فردية وتكريمهم، وهي: أفضل لاعب في كرة القدم، أفضل ناشئ في كرة القدم، أفضل لاعب في الألعاب الفردية، أفضل لاعبة في الألعاب الفردية، أفضل ناشئ في الألعاب الفردية، أفضل لاعب في الألعاب الجماعية، أفضل لاعبة في الألعاب الجماعية، أفضل ناشئ في الألعاب الجماعية، أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية، أفضل لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية، أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية».

وأوضح البيان: «تم تصميم نموذج دبي للتفوق الرياضي ليتلاءم مع خطة دبي 2021، والتوجهات الاستراتيجية الحكومية في دعم وتطوير القطاع الرياضي في الإمارة، للوصول به إلى مستويات عالمية، كما يواكب النموذج رؤية مجلس دبي الرياضي، المتمثلة في الوصول إلى مجتمع رياضي متميز وسعيد».

وتم تصميم النموذج ليراعي تغطية جميع جوانب الأداء الرياضي والإداري والخدمي للأندية والشركات الرياضية، والتركيز على مفاهيم الابتكار والالتزام بالروح الرياضية والمساهمة المجتمعية، كما يشمل النموذج جانب الرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية، بما يضمن الاستدامة في تحقيق النتائج الرياضية على المدى الطويل.

وتم إدراج فئات لتقييم وتكريم الرياضيين من جميع الفئات والرياضات، لدعم وتحفيز الرياضيين في دبي، لتحقيق الإنجازات الرياضية المتميزة، وتسليط الضوء عليهم، ليكونوا مثالاً لبقية الرياضيين.

ولفت البيان إلى أن «نموذج دبي للتفوق الرياضي يمتاز بمجموعة من الخصائص، التي تراعي التوجهات الاستراتيجية للنشاط الرياضي في إمارة دبي، وبما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للأندية والشركات الرياضية المشاركة، إذ سيتم تقييم معايير النموذج، بناءً على النتائج التي حققها النادي أو الشركة، والتي يتم توفيرها لإدارة الجائزة من قبل الاتحادات الرياضية، أو الجهات المعنية بشكل مباشر، دون الحاجة لتقديم طلب مشاركة من قبل الأندية والشركات».

وذكر البيان: «كذلك سيتم التركيز على الإنجازات الرياضية، إذ يمثل معيار الإنجازات الرياضية 30% من وزن النموذج، والذي يعتمد على ما حققه النادي أو الشركة من إنجازات خلال الموسم الأخير في إحدى المسابقات الدولية أو القارية أو العربية أو الخليجية أو المحلية، كما تتم مراعاة الاختلاف في طبيعة الجهات المشاركة من الأندية الرياضية والشركات الرياضية والأندية النوعية، ولضمان العدالة في المنافسة والتقييم تم تخصيص فئات لكل فئة، حيث تتنافس الأندية الرياضية في ما بينها، والشركات الرياضية في ما بينها كذلك، في جائزتين مختلفتين، بينما تتنافس جميع الجهات في فئة الكفاءة المؤسسية. كما تم تخصيص فئة لتكريم الأندية النوعية».

معايير نموذج التفوق الرياضي

1. الإنجازات الرياضية (30%).

2. الكفاءة المؤسسية (25%).

3. الرعاية المتكاملة للمواهب (15%).

4. المنشآت الرياضية (10%).

5. الأنشطة المجتمعية (5%).

6. الابتكار (5%).

7. الروح الرياضية (10%).