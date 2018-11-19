«أطلس» بطلاً لسباق الأريام لليخوت الشراعية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

توّج المحمل «أطلس» لأحمد راشد جمعة السويدي، بطلاً لسباق الأريام لليخوت الشراعية فئة 43 قدماً، الذي أقيم أول من أمس، من جزيرة الضبعية حتى كورنيش العاصمة أبوظبي، بمشاركة 113 محملاً شراعياً، وحصل البطل على 210 آلاف درهم جائزة مالية.

وجاء «داحس» لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ثانياً وحصل على 170 ألف درهم، وجاء ثالثاً «ربدان» لعلي مصبح صابر المزروعي، وحصل على 150 ألف درهم، وجاء رابعاً «الساحل» لسعيد سالم لاحج الرميثي، وتلاه خامساً «عاتي» لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسادساً «الذيب» لجمعة خادم سيف الرميثي، وسابعاً «العلوي» لمحمد بن ثعلوب الدرعي، وثامناً «دبي إكسبو» لسلطان سعيد محمد حارب، وتاسعاً «نزاع» لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعاشراً «الزير» لخليفة راشد خليفة شاهين المرر.

وتوّج الفائزين عضوا مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ماجد عبدالله المهيري، وطارق محمد المهيري، والمدير التنفيذي للنادي ماجد عتيق المهيري، ورئيس مجلس إدارة مجموعة بن ربيع، هزاع محمد المهيري.