محمد المزروعي بطلاً لكأس المرموم للقدرة في سيح السلم

المصدر: أحمد طارق - دبي

فاز الفارس محمد مطر المزروعي بلقب كأس المرموم للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 160 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة.

وحسم المزروعي اللقب رغم احتلاله المركز الـ18 في المرحلة الأولى، قبل أن يتقدم إلى المركزين الخامس ثم الثالث في المرحلتين الثانية والثالثة، ويصعد إلى الأول في المرحلة الرابعة على صهوة الجواد «سمسارة» المملوك لإسطبلات «إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 4:25:20 ساعات، بينما جاءت في المركز الثاني الفارسة الأيرلندية إيمي لويس ماكولي على صهوة الجواد «موندارا ماهر» المملوك لإسطبلات «إف 3» مسجلة زمناً قدره 4:25:20 ساعات، وتبعها في الثالث الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد «بيرزان» المملوك لإسطبلات «إم آر إم» مسجلاً زمناً قدره 4:28:01 ساعات.

وتصدر الفارس عبدالله غانم المري المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، مسجلاً 1:26:49 ساعة، بينما جاءت ثانية الفارسة الأيرلندية إيمي لويس ماكولي مسجلة زمناً قدره 1:27:14 ساعة، وتبعتها في المركز الثالث الفارسة شيخة أحمد الشحي على صهوة الجواد «ويلبيك» المملوك لإسطبلات «الأجيال 2» مسجلة زمناً قدره 1:27:18 ساعة. وفي الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، تقدمت الفارسة الأيرلندية إيمي لويس من المركز الثاني إلى الصدارة مسجلة زمناً قدره 2:45:49 ساعة، بينما قفز الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم 21 مركزاً إلى الأمام، باحتلاله المركز الثاني على صهوة الجواد «دو سومان» المملوك لإسطبلات إم 7 للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 2:45:59 ساعة، وتبعه في المركز الثالث الفارس سيف أحمد المزروعي مسجلاً زمناً قدره 2:46:27 ساعة.

وحافظت الفارسة الأيرلندية على موقعها في الصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً، مسجلة زمناً قدره 3:53:02 ساعات، كما تقدم الفارس سيف المزروعي من الثالث إلى الوصافة مسجلاً زمناً قدره 3:53:39 ساعات، وصعد الفارس محمد مطر المزروعي من المركز الخامس إلى الثالث مسجلاً زمناً قدره 3:53:41 ساعات.

- محمد المزروعي قطع مسافة السباق الإجمالية البالغة 120 كيلومتراً في زمن 4:25:20 ساعات.