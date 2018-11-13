«الفيكتوري تيم» الأسرع عالمياً والثالث في منافسات «سوبر بوت أنلمتد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق الفيكتوري تيم المركز الثالث في الترتيب العام لسباق «السوبر بوت أنلمتد»، ضمن منافسات النسخة 38 لبطولة العالم للزوارق السريعة «سوبر بوت انترناشونال»، التي اختتمت أول من أمس على الشواطئ الأميركية في كي ويست بولاية فلوريدا، واستمرت من 4 نوفمبر ولغاية 11 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 30 فريقاً من الأميركتين وأوروبا وآسيا وأستراليا.

واحتل زورق 33 بقيادة البطل الإماراتي العالمي سالم العديدي، والمخضرم جون توملسون، المركز الثالث بالترتيب العام، في حين تعرض زورق 3 بقيادة عيسى آل علي وستيف كيرتز لحادث انقلاب بعد الجولات الأولى من انطلاقة السباق، ما أثر في منافسة زورق 3 على الصدارة. وكان الفيكتوري تيم تصدر منافسات السباق في الجولة الثانية قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث في الترتيب العام، أمس، بعد تعرضه لظلم تحكيمي بخصم دقيقتين منه في سباق الجولة الثانية بحجة انطلاقه قبل رفع الراية الخضراء.

وكرمت اللجنة المنظمة البطل الإماراتي العالمي سالم العديدي، وذلك لحصوله على المركز الأول في معدل السرعة المحققة خلال السباقات الثلاثة لمنافسات سوبر بوت أنلمتد.