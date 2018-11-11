«الفيكتوري تيم» يهيمن على سباق «سوبر بوت إنليمتد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تربع الفيكتوري تيم على عرش ثانية منافسات «السوبر بوت إنليمتد»، بعد تحقيقه المركزين الأول والثاني، ضمن منافسات النسخة 38 لبطولة العالم للزوارق السريعة «سوبر بوت إنترناشونال»، التي تحتضنها حالياً الشواطئ الأميركية في كي ويست بولاية فلوريدا، بمشاركة أكثر من 30 فريقاً من الأميركتين وأوروبا وآسيا وأستراليا.

حيث حقق أسياد البحر، أول من أمس، المركز الأول بقيادة البطل الإماراتي العالمي سالم العديدي وجون توملسون بزورق 33، بينما حقق المركز الثاني زورق 3، بقيادة البطل الإماراتي العالمي عيسى آل علي، والعالمي المخضرم ستيف كيرتز. وتعتبر النتيجة، التي حققها الفيكتوري تيم في هذا السباق إنجازاً رائعاً، حيث يشارك الفريق لأول مرة في هذه البطولة، ويخوض التحدي ضد فرق مخضرمة، وأيضاً بزوارق تقل قوة محركاتها عن الزوارق الأخرى المشاركة في البطولة، ورغم ذلك استطاع أسياد البحار الصعود إلى القمة بتصدر منصة التتويج.