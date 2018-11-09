حصة بوحميد تشارك في «ترايثلون دبي» لتعزيز روح المحبة والتسامح

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تتقدّم وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، المشاركات في النسخة الثانية من «ترايثلون دبي للسيدات»، الذي ينطلق صباح اليوم، برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وتنظمه لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي بشراكة استراتيجية مع نادي دبي للسيدات.

وقال مجلس دبي في بيان له أن مشاركة الوزيرة تأتي تعزيزاً للرسالة الإنسانية للترايثلون، ولتعزيز روح المحبة والتسامح، سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حيث سيتم تخصيص ريعه لدعم وتمكين أصحاب الهمم من السيدات اللاتي فقدن أحد الأطراف، والإسهام في توفير الأطراف الاصطناعية لهن عبر برنامج «إمكان»، التابع لمؤسسة الجليلة الخيرية.

وأضاف «لم تكتفِ حصة بوحميد بالمشاركة فقط، بل أعلنت أن وزارة تنمية المجتمع ستشارك في الترايثلون أيضاً بفريق من أصحاب الهمم، ضمن مبادرات الوزارة الرامية لإسعاد هذه الفئة التي تشكل جزءاً مهماً من نسيج المجتمع، وفي إطار حرصها على إشراكهم في المحافل الرياضية، خصوصاً أن هناك عدداً آخر من فئات عمرية مختلفة من داخل الدولة وخارجها سيشاركن في هذا السباق».

وأكدت وزيرة تنمية المجتمع، في تصريحات صحافية، أن الوزارة حريصة على المشاركة بفاعلية في مختلف المبادرات المجتمعية، لافتة في هذا الخصوص إلى قبول الوزارة «تحدي دبي للياقة»، ومشاركة موظفيها وأسرهم وكبار المواطنين وأصحاب الهمم في فعالية المشي التي أقيمت الجمعة الماضية على ممشى الخوانيج، والاستعداد بمجموعة أخرى من المبادرات والفعاليات الرياضية المختلفة التي تدعم طموح «دبي مدينة صحية»، وتعزز واقع الشراكة الإيجابية.

في المقابل، أكدت رئيسة اللجنة المنظمة لـ«الترايثلون»، لمياء عبدالعزيز، أن السباق سينطلق الساعة 6:15 صباحاً من نادي دبي للسيدات، وينتهي الساعة 9:45 صباحاً، على أن يقام حفل توزيع الجوائز على الفائزات عند الساعة العاشرة صباحاً.