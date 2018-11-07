القطامي: إلغاء التشفير يعزز الوعي الرياضي لدى المجتمع

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكد نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، حميد القطامي، أن إلغاء التشفير يدعم القطاع الرياضي بالصورة المنشودة، ويعزز الوعي الرياضي لدى المجتمع، ويسمح للفئات كافة بمتابعة المباريات الرياضية.

وتابع في تصريحات صحافية: «القرار يوسّع قاعدة متابعة الكرة الإماراتية على الصعيدين المحلي والعربي، الأمر الذي يخدم المصلحة العامة للعبة من الجوانب كافة، في الوقت الذي تزدهر فيه قطاعات العمل الرياضي، بفضل ما تلقاه من دعم لا محدود، ورعاية دائمة من قيادتنا الرشيدة، كان لها بالغ الأثر في حصد العديد من الإنجازات والنجاحات المتتالية».

وأشار القطامي إلى أن الوسط الرياضي اعتاد على هذه المبادرات السامية والهادفة لإسعاد أبناء هذا الوطن والعمل على توفير الغالي والنفيس لهم، مشيدا بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لرياضة الإمارات ولكل الرياضيين في الدولة.