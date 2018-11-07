مطر الطاير: قرار أبوي يعكس حرص القيادة على إسعاد المجتمع

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

قال نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإلغاء تشفير مباريات كرة القدم، هو «قرار أبوي، يعكس حرص القيادة على إسعاد المجتمع».

وشدد الطاير، في تصريحات صحافية، على أن هذا القرار سيوفر دعماً كبيراً للقطاع الرياضي الوطني. وقال: «تحظى الرياضة باهتمام كبير من القيادة الرشيدة التي توفر جميع سبل الرعاية للرياضيين والجمهور، وتحرص على إسعادهم، حيث أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قبل أشهر عدة، بالسماح لأبناء المواطنات والمقيمين ومواليد الدولة بالمشاركة في المنافسات الرياضية ضمن الأندية الرسمية، وهي مكرمة ذات أبعاد رياضية وإنسانية كبيرة، واليوم يأتي توجيه صاحب السمو بإلغاء تشفير مباريات كرة القدم، وإتاحة الفرصة لجماهيرنا بمتابعة المباريات مجاناً، لما تمثله مباريات الدوري من متعة للجمهور، وتعكس أيضاً جوانب مهمة من تطور رياضتنا ودورينا».

وأضاف: «باسم الرياضيين والجمهور الرياضي نتقدم بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو رئيس الدولة على هذا القرار الأبوي تجاه الجمهور، الذي يؤكد أن قيادتنا الرشيدة تضع الإنسان أولاً، وتستهدف تحقيق السعادة له في جميع مجالات الحياة».