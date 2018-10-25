«دورة الإدارة التنفيذية» تناقش أهمية التخطيط في كرة القدم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت، أمس، فعاليات المرحلة الأولى من دورة الإدارة التنفيذية، ضمن برنامج شهادات لجنة دوري المحترفين لكرة القدم لتأهيل القيادات الرياضية المحترفة، الذي تنظمه اللجنة بالتعاون مع أكاديمية اتحاد الإمارات لكرة القدم.

خصصت محاضرات اليوم الأخير لعمليات نادي كرة القدم، حيث شملت إدارة الموارد البشرية والموظفين، المسؤولية المجتمعية، التسويق وإدارة البيانات، والاستراتيجيات، بالإضافة إلى تطبيق عملي في كل مرحلة.

واختتم اليوم الأخير بمحور الاستراتيجيات، الذي قدم خلاله إيان ليثوايت شرحاً عن الاستراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، وركز على أهمية التخطيط في كرة القدم، ثم تطرق لكل فئة بشرح مفصل، تلاه تقييم للمشاركين في الدورة من خلال تطبيق عملي للوقوف على مدى تحقيق الفائدة المرجوة من خلال المعلومات المقدمة في الدورة.

وقدم المحاضر، إيان ليثوايت، نماذج للهيكل التنظيمي في كرة القدم، موضحاً أهمية وجود نهج قوي للموارد البشرية، دليل الموظفين، برنامج المكافآت، الرعاية الصحية، آلية التواصل مع الإدارة العليا والتقييم السنوي.