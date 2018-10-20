73 لاعبة في منافسات الشطرنج بـ «دورة الشيخة هند للسيدات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد دورة الشيخة هند الرياضية للسيدات، اليوم، مشاركة 157 عداءة يتنافسن في مسافة 3000 متر ضمن سباق الطريق. وتنطلق منافسات الجري في مضمار الورقاء للجري بحديقة الورقاء مقابل مركز أسواق.

وانطلقت مساء أول من أمس، منافسات بطولة الشطرنج التي يشارك فيها 73 متنافسة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وتقام فعالياتها في نادي دبي للشطرنج، وحضر افتتاح البطولة موزة المري عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة المرأة والرياضة في المجلس رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وأحمد خليفة آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، والحكم والمحاضر الدولي مهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للشطرنج عضو لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للعبة، والمشرف الفني على البطولة، وفوزية فريدون مديرة الدورة.

وحققت أمل عبدالعزيز العارف فوزها الأول في البطولة على اللاعبة فاطمة بن حيدر في فئة المواطنات، ومن أبرز النتائج فوز أمينة المرزوقي على لطيفة المرزوقي، ومريم كرم على إيمان شهريار. أما في فئة المقيمات فازت أمينة أسلم كداوي على جورديث جريس باسترانا، وفازت دوريلي جاسيك على سايبي ايبي.