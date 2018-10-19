الحمرية يواجه مسافي.. وحتا لتأكيد الصدارة بالكأس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتّجه الأنظار، اليوم، إلى اللقاء المرتقب بين فريق الحمرية وضيفه مسافي في إطار الجولة الثالثة للتصفيات التمهيدية لأندية الهواة، المؤهلة إلى دور الـ16 في مسابقة كأس رئيس الدولة. وضمن المجموعة الأولى نفسها يحل العربي ضيفاً على خورفكان.

ويتصدر دبا الحصن قمة ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط من فوزين متتاليين على الحمرية بهدفين لهدف، وعلى خورفكان بالنتيجة ذاتها، يليه نادي مسافي في وصافة المجموعة برصيد ثلاث نقاط من مباراة وحيدة فاز فيها على نادي العربي بهدف دون مقابل.

وتجري غداً مباراتان يواجه فيها حتا ضيفه الذيد، ويأمل حتا أن يعزز صدارته للمجموعة الثانية، والتي جمع فيها ست نقاط من انتصارين على مصفوت 4/‏‏‏3، والعروبة 4/‏‏‏1، فيما يحل مصفوت ثانياً برصيد ثلاث نقاط، بعد فوزه في الجولة الماضية على التعاون بهدفين دون رد. وفي مباراة أخرى يلعب التعاون مع العروبة.