ميثاء بنت محمد: فريق الامارات سيكون مفاجأة كأس دبي الذهبية

المصدر: دبي - الامارات اليوم

كشفت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم كابتن فريق الامارات في رياضة البولو، أن فريق الإمارات سيكون مفاجأة خلال مشاركته في سلسلة كأس دبي الذهبي هذا الموسم والمقرر له في الـ 25 من شهر يناير المقبل.

وأعلنت سموها انها ستستقدم إحدى أفضل اللاعبات في العالم من بريطانيا للعب ضمن الفريق الى جانب محترفين آخرين على مستوى عال، مضيفة "سأدفع بهذا الفريق لخوض غمار بعض البطولات التنشيطية التي تسبق سلسلة كأس دبي الذهبية حتى أوفر له التجانس وليقدم عروضاً جيدة باذن الله".

جاء ذلك خلال مشاركة سموها أمام فريق الحبتور في مباراة افتتاح الموسم الثاني للبولو بنادي ومنتجع الحبتور للبولو أمس.

ووجهت سموها الشكر لمجموعة الحبتور على تشييد هذه الملاعب العالمية وعلى دعوة محمد الحبتور المواطنين والمقيمين لممارسة اللعبة مجانا وتقديم الدعم لهم.

وحول مباراة الافتتاح قالت سموها ان المباراة بين فريق الامارات وفريق الحبتور جاءت متكافئة رغم أن نتيجتها آلت الى فريق الحبتور الذي فاز بنتيجة 5-3 لأنها تأتي في بداية الموسم كما أن اللاعبين لم يتأقلموا وهم من اكثر من فريق الى جانب ان الخيول ليست جاهزة بعد فترة التوقف الكبيرة بسبب الحرارة.

وشهد اليوم الافتتاحي حضورا جماهيريا كبيرا تجاوز 500 مدعو وخاصة من رجال الاعمال وعدد من الدبلوماسيين ومحبي البولو وفي مقدمتهم مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور رجل الاعمال خلف أحمد الحبتور، وسلطان الحبتور وأحمد خلف الحبتور والقطب النصراوي حميد بن دري وعبد الله المطوع وعبد الخالق عبد الله.

وضم فريق الامارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، محمد خلف الحبتور، حبتور محمد الحبتور وأليخاندرو غولاند. أما فريق الحبتور فقد ضم كل من: راشد الفلاحي، رجا البوجابين، طارق راشد الحبتور وتوماس.